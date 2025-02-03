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Carnaval 2025

Mocidade da Praia revela detalhes do desfile no Carnaval de Vitória

Terceiro episódio do videocast Tá na Mesa em parceria com A Gazeta da agremiação, que vai desfilar pelo Grupo A, no próximo dia 21

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2025 às 07:00
"Quem não gosta de samba bom sujeito não é", já dizia o mestre Dorival Caymmi. E vamos combinar que é difícil também não amar saber das novidades que as escolas do Carnaval de Vitória estão preparando para brilhar na avenida. E é justamente por isso que o videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta, apresenta uma série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Eles revelam detalhes do que vão mostrar no Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste terceiro episódio, a Mocidade da Praia promete levar para a passarela da folia muita emoção e "capixabice" com o enredo "Viva Alex do Espírito Santo!", uma homenagem ao músico Alexandre Lima, que morreu no ano passado. Quem conta os detalhes são o presidente da agremiação, Luciano de Paula, e o carnavalesco Anclébio Júnior. A escola desfila no próximo dia 21, pelo Grupo A.  Confira a entrevista no vídeo a seguir. 

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