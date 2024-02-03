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Noroeste do ES na avenida

Independente de Eucalipto faz homenagem a Baixo Guandu no Sambão do Povo

Agremiação contou a história da pequena cidade capixaba desde sua colonização, entre o final do século XVIII e começo do século XIX, além de exaltar desenvolvimento econômico, religiosidade e agroturismo

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 06:51

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

03 fev 2024 às 06:51

Confira o desfile da Independente de Eucalipto para o Carnaval de Vitória 2024

Com homenagem ao município de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, a Independente de Eucalipto foi a sétima e última escola a desfilar no Sambão do Povo neste primeiro dia do Carnaval de Vitória, pelo Grupo A. Atual campeã do Grupo B, a agremiação contou a história da pequena cidade desde sua colonização, entre o final do século XVIII e começo do século XIX, período marcado pelos bandeirantes que adentravam o interior do Brasil. Mesmo exaltando o passado, o enredo não descartou o presente e o futuro, apontando elementos como o desenvolvimento econômico do município, a religiosidade e o agroturismo.
O fato de ter sido a última agremiação a entrar no Sambão do Povo, pouco antes das 6h da manhã de sábado (3), não mexeu com o ânimo dos foliões. O samba-enredo estava na ponta da língua, como se todos os componentes tivessem nascido e crescido em Baixo Guandu.
A escolha pela cor amarela em algumas fantasias contribuiu para a beleza do desfile. A luz refletida no início da manhã deu brilho ao espetáculo enquanto o público acompanhava o samba-enredo: "Baixo Guandu é minha inspiração", cantavam os foliões.
Na avaliação do presidente da escola, Neno Bahia, o desfile da Independente de Eucalipto superou a expectativa da própria agremiação.
"Desfilar durante o dia não é fácil. A Eucalipto chegou chegando e mostrou que quer ficar na sexta-feira. Nossa expectativa para a apuração é boa, acredito que vamos ficar bem colocados"
Neno Bahia - Presidente da Independente de Eucalipto
A Independente de Eucalipto completou a passagem pela avenida do samba com exatos 52 minutos e 38 segundos, ou seja, antes do limite. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.

A escola

A Independente de Eucalipto surgiu na cena do carnaval capixaba em 1984, quando ainda era um bloco. Já em 1987, como escola, foi campeã do 3º grupo, logo na inauguração do Sambão do Povo. Após alguns anos sem participar do carnaval capixaba, a Eucalipto voltou a disputar o carnaval em 2018.

O samba-enredo

Ficha técnica

  • CORES DA ESCOLA: azul-turquesa e branco
  • SÍMBOLO: Leão
  • PRESIDENTE: Neno Bahia
  • CARNAVALESCO: Douglas Palluzzo
  • MADRINHA DE BATERIA: Joyce Kristyny
  • INTÉRPRETE: Neno Bahia
  • NÚMERO DE ALAS: 18

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