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São Torquato prepara surpresa para desfile no Carnaval de Vitória 2025

Em novo episódio da série especial do Tá na Mesa em parceria com A Gazeta, escola conta como vai falar sobre jogos no Sambão do Povo no dia 21 de fevereiro

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 07:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 07:01
Alô, foliões e sambistas! Está chegando a hora de as escolas de samba que participam do Carnaval de Vitória mostrarem, na avenida, a criatividade que nasce nos barracões. E, para já dar um gostinho da festa, A Gazeta, em parceria com o videocast Tá na Mesa, apresenta uma série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
No novo episódio, os carnavalescos da Independentes de São Torquato, Maycon Souza e Robson Lima, conversam com os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito sobre as novidades da agremiação neste ano. Penúltima a desfilar na sexta-feira (21), a escola vai falar sobre jogos, com o enredo "Tenta a sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar". Os convidados contam que haverá uma peça-chave na avenida, um personagem, que vai contar essa história. "É uma surpresinha, a cereja no bolo. Só na avenida é que todos vão ver", diz Maycon. Veja o bate-papo a seguir.

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