Músico morre em ensaio de bloco que sairia no carnaval de São Mateus

Segundo o sobrinho Thayss Brito, o tio era hipertenso e sentiu uma forte dor no peito. "Pelas informações passadas, ele estava ensaiando no Bloco do Pintinho e, no meio do ensaio, sentiu uma forte dor no peito e caiu no chão. A equipe do Samu chegou e tentou reanimar, porém foi infarto fulminante. Ele era hipertenso”, contou.>