Boa Vista conta como será homenagem a Sebastião Salgado no Sambão do Povo

Na contagem regressiva para o desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, é hora de sentir um gostinho do que a Independente de Boa Vista vai levar para o Sambão do Povo. Os detalhes você pode conferir abaixo, em mais um episódio do videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta. A série especial entrevista representantes das agremiações dos Grupos A e Especial, que atravessam a avenida da folia nos próximos dias 21 e 22, respectivamente.
A Boa Vista é a sexta a entrar na passarela do samba, com o enredo "Os Olhos do Mundo — Assombros de Sebastião Salgado", em uma homenagem a um dos maiores fotógrafos do mundo. "A gente entende a importância dele, os laços que tem com Vitória e sua obra, que é incrível. Poder transformar a história dele em um espetáculo é algo incrível", destaca o carnavalesco da escola, Cahê Rodrigues, que participou do bate-papo ao lado do presidente Emerson Xumbrega. Veja a conversa completa a seguir.