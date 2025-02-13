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Carnaval de Vitória

Boa Vista conta como será homenagem a Sebastião Salgado no Sambão do Povo

Videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta, traz bate-papo com representantes da escola, que será a sexta a desfilar pelo Grupo Especial, no próximo dia 22

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2025 às 07:00
Na contagem regressiva para o desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, é hora de sentir um gostinho do que a Independente de Boa Vista vai levar para o Sambão do Povo. Os detalhes você pode conferir abaixo, em mais um episódio do videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta. A série especial entrevista representantes das agremiações dos Grupos A e Especial, que atravessam a avenida da folia nos próximos dias 21 e 22, respectivamente.
A Boa Vista é a sexta a entrar na passarela do samba, com o enredo "Os Olhos do Mundo — Assombros de Sebastião Salgado", em uma homenagem a um dos maiores fotógrafos do mundo. "A gente entende a importância dele, os laços que tem com Vitória e sua obra, que é incrível. Poder transformar a história dele em um espetáculo é algo incrível", destaca o carnavalesco da escola, Cahê Rodrigues, que participou do bate-papo ao lado do presidente Emerson Xumbrega. Veja a conversa completa a seguir.

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