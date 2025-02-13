Boa Vista conta como será homenagem a Sebastião Salgado no Sambão do Povo

A Boa Vista é a sexta a entrar na passarela do samba, com o enredo "Os Olhos do Mundo — Assombros de Sebastião Salgado", em uma homenagem a um dos maiores fotógrafos do mundo. "A gente entende a importância dele, os laços que tem com Vitória e sua obra, que é incrível. Poder transformar a história dele em um espetáculo é algo incrível", destaca o carnavalesco da escola, Cahê Rodrigues, que participou do bate-papo ao lado do presidente Emerson Xumbrega. Veja a conversa completa a seguir.