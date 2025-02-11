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Carnaval de Vitória

Mocidade da Praia celebra Alexandre Lima e a cultura do ES

Agremiação vai fazer uma homenagem para o músico capixaba, falando da trajetória do artista e de sua contribuição para o cenário cultural do Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 10:35

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

11 fev 2025 às 10:35
Mocidade da Praia e a diversidade do universo das pessoas com autismo
Mocidade da Praia e a diversidade do universo das pessoas com autismo no desfile de 2020 Crédito: Rodrigo Gavini
Carnaval de Vitória está próximo e já é hora de conhecer um pouco mais sobre a Mocidade da Praia, que promete levar alegria e emoção para o Sambão do Povo no dia 21 de fevereiro.
Terceira a desfilar, a escola prestará uma homenagem ao músico capixaba Alexandre Lima, falecido em março de 2024, com o enredo "Alex do Espírito Santo". Além da carreira artística, ele foi secretário de Cultura de Vitória e faleceu após dez anos em coma, em decorrência de um aneurisma cerebral.
No videocast Tá na Mesa, a escola explicou que esse enredo vinha sendo trabalhado há cinco anos, mas não encontrava o momento ideal para levá-lo à avenida. Após o falecimento de Alexandre, a agremiação entendeu que não poderia passar por mais um carnaval sem prestar essa homenagem.
“Um viva a Alex!”
Prometendo muita "capixabice", o carnavalesco Anclébio Júnior conta que este foi um dos enredos mais desafiadores de sua carreira. Com 20 anos de experiência no carnaval, Anclébio já trabalhou a história de Alex em outros contextos, mas nunca o retratando como protagonista.
O enredo busca mostrar Alexandre além de sua história, destacando seu legado e impacto na construção da cultura capixaba. O carnavalesco também mergulhou em entrevistas do artista para garantir que a narrativa fosse contada através de suas próprias palavras.
Os setores da escola abordam diferentes fases da vida de Alex:
  • Família: na qual ele teve suas primeiras referências musicais.
  • Banda Manimal: mostrando como ele levou a cultura do Espírito Santo para o mundo.
  • Amigos: que celebram no encerramento do desfile.
“A Grande Vitória da Cultura”
O desfile será encerrado com a realização de um grande sonho de Alexandre Lima, a integração dos movimentos artísticos da Região Metropolitana. A última alegoria reunirá todos os movimentos culturais que, de alguma forma, foram impactados por Alex.
A apresentação incluirá trechos de canções famosas da banda Manimal, com destaque para o encerramento ao som de "Barco do Amor":
[...]
"Só o amor pode nos salvar
Navegar em mares distantes
Cantando pra te encantar"
[...]
Expectativas
O presidente da escola, Luciano de Paula, está com grandes expectativas para este carnaval, no qual a escola carrega o legado de um produtor musical ligado às movimentações artísticas do Estado.
"Nosso enredo é extremamente atrativo e exalta a rica história da cultura capixaba. Estamos trabalhando em parceria com artistas da cena local e que conviveram com Alex. Nosso desfile promete ser emocionante, contando a história de Alex e a contribuição dele para a cultura capixaba"
Luciano de Paula - Presidente da escola de samba
História da agremiação
Fundada no final dos anos 1940, a Mocidade da Praia surgiu de uma batucada de moradores dos bairros Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia do Suá, Gurigica, Morro da Garrafa e Jesus de Nazareth. O grupo, que inicialmente conquistou diversos concursos na Capital, formalizou-se como escola de samba em 1972.
A agremiação possui dois títulos no Grupo Especial e dois nos Grupos de Acesso:
  • 1981 - Grupo Especial: Enredo “O mar, suas belezas e magias”
  • 1984 - Grupo Especial: Enredo “Cacau, manjar dos deuses. De Montezuma a Nice”
  • 1988 - Grupo de Acesso A: Enredo “E agora, José?”
  • 2019 - Grupo de Acesso B: Enredo “Reza a lenda, surge à noite. Tem sonhos e delírios no ar!”
No carnaval de 2024, com o enredo “Mangue: A Origem da Vida”, a Mocidade da Praia alcançou 177,70 pontos, ficando em segundo lugar no Grupo A. Neste ano, a escola volta a ser uma das grandes atrações da sexta-feira.
Ficha técnica
  • Enredo: Alex do Espírito Santo
  • Fundação: 06/06/1947
  • Comunidades/Territórios: Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia do Suá, Gurigica, Morro da Garrafa e Jesus de Nazareth - Vitória
  • Presidente: Luciano de Paula Pires
  • Carnavalesco: Robson Goulart
  • Diretor de carnaval: Chayanni Oliveira e Felipe Zambom 
  • Diretores de Harmonia: Mestre Mancha
  • Intérprete: Guilherme Kauã
  • Número de componentes: 1.000
  • Número de alas: 17
  • Número de alegorias: 5 (elemento cenográfico na comissão de frente, 3 carros e 1 tripé)
  • Cores: Azul, branco e vermelho
  • Símbolo da escola: Uma caravela de fundo, uma estrela e uma gaivota

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