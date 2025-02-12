Novo Império revela detalhes das 'voltas' que vai dar no Carnaval de Vitória

Está chegando a hora de as escolas de samba do Carnaval de Vitória entrarem no Sambão do Povo. E a Novo Império mostra, neste novo episódio do videocast Tá na Mesa em parceria com A Gazeta, o que prepara para o espetáculo. A série especial traz entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial, que revelam detalhes do que os foliões vão ver na passarela do samba nos dias 21 e 22 de fevereiro.
A agremiação é a quinta a entrar na avenida, com o enredo "As voltas que a vida dá", história que será representada pelas três "voltas" conhecidas na Capital: a Volta da Capixaba, a Volta do Saldanha e a Volta de Caratoíra. "É um recorte do final da década de 1920 até a década de 1950, contando um pouco da boemia capixaba, até chegar à Novo Império", explica a diretora geral de Harmonia e Comissão de Carnaval da escola, Pâmela Santos, que participou do bate-papo ao lado de Claudia Hoffmann, diretora Comercial e de Eventos. Confira a entrevista completa abaixo.