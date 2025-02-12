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Veja videocast

Novo Império revela detalhes das 'voltas' que vai dar no Carnaval de Vitória

Escola diz que prepara surpesas na avenida para trazer a vida boêmia da Capital, no desfile do próximo dia 22; confira detalhes do que está por vir no videocast Tá na Mesa em parceria com A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2025 às 07:00
Está chegando a hora de as escolas de samba do Carnaval de Vitória entrarem no Sambão do Povo. E a Novo Império mostra, neste novo episódio do videocast Tá na Mesa em parceria com A Gazeta, o que prepara para o espetáculo. A série especial traz entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial, que revelam detalhes do que os foliões vão ver na passarela do samba nos dias 21 e 22 de fevereiro. 
A agremiação é a quinta a entrar na avenida, com o enredo "As voltas que a vida dá", história que será representada pelas três "voltas" conhecidas na Capital: a Volta da Capixaba, a Volta do Saldanha e a Volta de Caratoíra. "É um recorte do final da década de 1920 até a década de 1950, contando um pouco da boemia capixaba, até chegar à Novo Império", explica a diretora geral de Harmonia e Comissão de Carnaval da escola, Pâmela Santos, que participou do bate-papo ao lado de Claudia Hoffmann, diretora Comercial e de Eventos. Confira a entrevista completa abaixo.

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