Novo Império revela detalhes das 'voltas' que vai dar no Carnaval de Vitória

A agremiação é a quinta a entrar na avenida, com o enredo "As voltas que a vida dá", história que será representada pelas três "voltas" conhecidas na Capital: a Volta da Capixaba, a Volta do Saldanha e a Volta de Caratoíra. "É um recorte do final da década de 1920 até a década de 1950, contando um pouco da boemia capixaba, até chegar à Novo Império", explica a diretora geral de Harmonia e Comissão de Carnaval da escola, Pâmela Santos, que participou do bate-papo ao lado de Claudia Hoffmann, diretora Comercial e de Eventos. Confira a entrevista completa abaixo.