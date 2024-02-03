Na avenida, Imperatriz do Forte valoriza valentia e lutas da comunidade

Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória 2024

“Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz”: é assim que a Imperatriz do Forte , terceira escola a desfilar no Sambão do Povo entrou na avenida pelo Grupo A do Carnaval de Vitória 2024. Mil componentes e 17 alas acompanhadas de três alegorias carregaram o verde e o rosa da escola do Forte São João e do Romão, em Vitória. Na passarela do samba, a agremiação resgatou histórias de suas comunidades, conduzindo o desfile pelo olhar de uma criança.

A Imperatriz do Forte foi mais uma escola a desfilar sob forte chuva já no início da madrugada de sábado (3). O tempo instável, porém, não atrapalhou os planos da escola e a animação do público que acompanhou o desfile.

Destacando a vista da Baía de Vitória, a imponência do Penedo e o Saldanha da Gama, a escola também fez homenagem ao ex-presidente Robson Henrique, que faleceu há um ano, logo após os desfiles de 2023. A escola cumpriu a expectativa de colorir o Sambão do Povo, promovendo um verdadeiro show.

A escola entrou no Sambão do Povo à 1h02 da madrugada, quase 11 minutos após o disparo do cronômetro. Foram exatamente 10 minutos e 35 segundos de atraso. Após o desfile, o presidente da escola, Rafael Thiago, elogiou o trabalho feito pelos componentes da Imperatriz do Forte e disse que, apesar do atraso na entrada, encerraram dentro do limite de tempo.

"Quase infartei, mas graças a Deus, a comunidade deu um show, superou nossas expectativas. Coisa mais linda. Todo carnaval tem emoção, deu tudo certo. Não ultrapassamos o tempo e estamos confiantes pela conquista do título" Rafael Thiago - Presidente da Imperatriz do Forte

A Imperatriz do Forte completou a passagem pela avenida do samba com exatos 53 minutos e 29 segundos. Ou seja, dentro do tempo. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.

A escola

Fundada em dezembro de 1972, o nome da Imperatriz do Forte surgiu quando seus fundadores decidiram homenagear escolas de samba do Rio de Janeiro, colocando em dois sacos os nomes das agremiações cariocas para definir nome e as cores. Imperatriz Leopoldinense e Mangueira foram as sorteadas, inspirando o pavilhão da Capital. De lá para cá, a escola mostrou bom desempenho no Carnaval de Vitória e foi campeã do Grupo de Acesso em 2018.

Ficha técnica