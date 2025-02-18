Mestre-sala se dedica há mais de duas décadas à Chegou o que Faltava

Atualmente, ele é o primeiro mestre-sala da agremiação, mas a sua história com o pavilhão da escola começou em 2002, quando desfilou como mestre-sala mirim.

Tendo o carnaval como herança, o mestre-sala passou a se envolver cada vez mais com a Chegou O Que Faltava, o que possibilitou que ele trabalhasse em diferentes funções na escola: como diretor-geral de harmonia, na bateria, na coordenação do departamento de casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de fazer parte da diretoria executiva da azul, branco e rosa.