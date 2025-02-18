Mestre-sala se dedica há mais de duas décadas à Chegou o que Faltava

O carnaval é uma festa que mobiliza milhares de pessoas todos os anos e, entre elas, existe uma parcela que se empenha o ano todo e há muito tempo. Um exemplo é Kleyson Faria, morador da região da Grande Goiabeiras, em Vitória, e amante da Escola de Samba Chegou O Que Faltava.
Atualmente, ele é o primeiro mestre-sala da agremiação, mas a sua história com o pavilhão da escola começou em 2002, quando desfilou como mestre-sala mirim.
O amor pelo samba começou cedo, por causa do envolvimento de sua família com o carnaval capixaba. Kleyson conta que, nesSa época, sua mãe trabalhava como diretora de barração da escola e seu pai também se dedicava ao "barracão pesado". Além disso, seus avós e bisavós participaram da fundação de uma outra agremiação de Vitória.
Tendo o carnaval como herança, o mestre-sala passou a se envolver cada vez mais com a Chegou O Que Faltava, o que possibilitou que ele trabalhasse em diferentes funções na escola: como diretor-geral de harmonia, na bateria, na coordenação do departamento de casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de fazer parte da diretoria executiva da azul, branco e rosa.