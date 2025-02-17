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Carnaval de Vitória

Grupo Especial tem apenas uma rainha de bateria estreante neste ano; conheça

Há mais de 20 anos na Independente de Boa Vista, Shirley Oliveira é cria de Cariacica e conquistou a oportunidade de representar a comunidade no desfile do próximo sábado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 17:57

Públicado em 

17 fev 2025 às 17:57
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Shirley Oliveira, Rainha de bateria da Boa Vista
Shirley Oliveira é a nova rainha de bateria da Boa Vista Crédito: Ricardo Medeiros
Passista, musa e, agora, rainha de bateria. Essa é a trajetória de Shirley Oliveira, única estreante deste ano neste posto no Grupo Especial do Carnaval de Vitória.
A história dela com a Independente de Boa Vista já dura mais de 20 anos. Nascida e criada em Cariacica, Shirley vai para a avenida com a missão de representar o povo de Itaquari, já que as últimas rainhas da escola não eram da comunidade.
Confira a entrevista no vídeo abaixo:
"A Boa Vista sempre fez parte da minha vida. Representar a minha comunidade no carnaval é uma responsabilidade muito grande, mas também uma grande alegria. É como se eu estivesse levando um pouco da minha história e da minha comunidade para a avenida."
Shirley Oliveira - Rainha de bateria estreante na Boa Vista
Shirley Oliveira, Rainha de bateria da Boa Vista
Shirley Oliveira também já ocupou os papéis de passista e musa da Boa Vista Crédito: Ricardo Medeiros
"Ser rainha de bateria é muito mais do que um título. É a realização de um sonho e uma grande responsabilidade. Significa estar à frente da bateria, conduzindo os ritmistas e colocando todo mundo para vibrar. É um papel que exige muita energia, dedicação e amor."
Shirley Oliveira - Rainha de bateria estreante na Boa Vista
Shirley Oliveira, Rainha de bateria da Boa Vista
Shirley Oliveira é abraçada por "Seu Didi" Crédito: Ricardo Medeiros
"Sinto paixão, admiração e um profundo respeito pela Boa Vista. É uma escola que carrega uma história rica, uma comunidade guerreira que tem orgulho de representar Cariacica no carnaval capixaba. Me sinto honrada em fazer parte dessa história e em poder contribuir para o seu crescimento"
Shirley Oliveira - Rainha de bateria estreante na Boa Vista

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