Fernanda Figueredo volta ao Sambão do Povo com o Pega e a MUG

Fernanda Figueredo em desfile como rainha de bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG) Crédito: Fernando Madeira

Nós não deixamos ela descansar! Após um longo ano de pausa, Fernanda Figueredo, ex-rainha de bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG), volta ao Sambão do Povo. Desta vez, ela virá como destaque da comissão de frente do Pega no Samba, na sexta-feira (21). Além disso, terá a nobre missão de abrir o desfile da escola do coração, no sábado (22).

No Pega no Samba, do Grupo de Acesso A, Fernanda vai representar Kianda, uma das sereias mais veneradas do território de Angola, símbolo de força, misticismo e ancestralidade.

"Me conquistaram com a sinopse da comissão de frente. Confesso que fiquei louca porque é uma responsabilidade muito grande, é quesito. Mas eles me deixaram bem à vontade. É uma das primeiras vezes no carnaval que estou tremendo na base. Mas vai dar certo! Já deu!" Fernanda Figueredo - Ex-rainha de bateria da MUG, vai voltar ao Sambão do Povo neste ano

Com o enredo “Pembelê, Sereias de Zambi!”, o Pega no Samba é a última agremiação a entrar na avenida na sexta-feira. O enredo busca exaltar figuras mitológicas africanas. Para a agremiação, a presença de Fernanda fortalece essa narrativa de resistência e identidade cultural.

“Pensamos nela porque queríamos alguém de representatividade no carnaval, uma mulher preta, com histórico e legado no samba. Ela traz essa bagagem cultural”, destaca Jorge Mayko, carnavalesco do Pega no Samba.

Fernanda Figueredo, ex-rainha de bateria da MUG Crédito: Bruno Barros

Muguiana em vermelho e branco!

Além disso, na última semana, Fernanda recebeu um convite honroso: vai abrir o desfile da MUG, escola onde se firmou como uma das maiores rainhas de bateria do Carnaval de Vitória. Ela entrará na linha amarela ao lado do presidente Robertinho da MUG e da primeira-dama Eliana Rios Ribeiro.

O convite, aliás, veio da própria primeira-dama. A coluna — que não é boba nem nada! — ficou sabendo que o nome de Fernanda foi discutido na alta cúpula da família Ribeiro, que preside a Mocidade Unida da Glória. Nome de ampla representação, muito querida entre a diretoria e os componentes, Fernanda foi decisão unânime entre os patriarcas e matriarcas da MUG.

"Eu estou em êxtase, muito êxtase! Já mandei fazer meu vestido. Eu estou muito, muito, muito, muito ansiosa. A Dona Eliana e o Robertinho me ligaram, e as palavras deles foram muito lindas! Meu coração está transbordando!" Fernanda Figueredo - Ex-rainha de bateria da MUG, vai abrir o desfile da escola neste ano