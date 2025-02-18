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Mobilidade urbana

Carnaval de Vitória: como fica o trânsito na região do Sambão do Povo

Orientação da Guarda Civil Municipal é que foliões evitem ir de carro próprio ao Sambão do Povo nos dias dos desfiles; recomendação é que usem ônibus ou transporte por aplicativo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 09:26

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

18 fev 2025 às 09:26
Trechos serão interditados próximo ao Sambão do Povo, em Vitória
Trechos serão interditados próximo ao Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps
A região próxima ao Sambão do Povo no bairro Mário Cypreste, em Vitória, vai sofrer algumas interdições no trânsito nos próximos dias devido aos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória. A folia acontece entre sexta-feira (21) e domingo (23), e a orientação da Guarda Civil Municipal é que os foliões evitem ir à festa de carro próprio. A recomendação é que priorizem vans, ônibus, táxi ou transporte por aplicativo. O fluxo de veículos voltará a funcionar normalmente a partir das 6 horas de segunda-feira (24). Somente a Avenida Dário Lourenço seguirá fechada até 22 de março.
A Avenida Dário Lourenço de Souza, no Bairro Mário Cypreste, onde fica o Sambão do Povo, já está totalmente interditada do Tancredão até o Clube Mar e Terra. Os motoristas que seguirem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão o bloqueio em frente ao Teatro Carmélia. Os veículos deverão entrar na rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, a Avenida Santo Antônio.
Já quem estiver em Santo Antônio e adjacências e pretende seguir para o Centro, o bloqueio será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Os condutores deverão acessar a rua Dom Benedito, que também desemboca na Avenida Santo Antônio.
A partir das 17h de sexta-feira (21), a rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, deixará de ser mão dupla para ser mão única para a Praça de Caratoíra. Também haverá interdição total da rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli), que dá acesso ao Sambão do Povo.

Interdições nos dias de desfiles em Vitória

A Guarda Municipal ressalta que os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. Todas as interdições serão acompanhadas por agentes da corporação para dar fluidez ao trânsito na região.

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