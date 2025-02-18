Carnaval de Vitória: como fica o trânsito na região do Sambão do Povo

Trechos serão interditados próximo ao Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps

A região próxima ao Sambão do Povo no bairro Mário Cypreste, em Vitória , vai sofrer algumas interdições no trânsito nos próximos dias devido aos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória. A folia acontece entre sexta-feira (21) e domingo (23), e a orientação da Guarda Civil Municipal é que os foliões evitem ir à festa de carro próprio. A recomendação é que priorizem vans, ônibus, táxi ou transporte por aplicativo. O fluxo de veículos voltará a funcionar normalmente a partir das 6 horas de segunda-feira (24). Somente a Avenida Dário Lourenço seguirá fechada até 22 de março.

A Avenida Dário Lourenço de Souza, no Bairro Mário Cypreste, onde fica o Sambão do Povo, já está totalmente interditada do Tancredão até o Clube Mar e Terra. Os motoristas que seguirem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão o bloqueio em frente ao Teatro Carmélia. Os veículos deverão entrar na rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, a Avenida Santo Antônio.

Já quem estiver em Santo Antônio e adjacências e pretende seguir para o Centro, o bloqueio será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Os condutores deverão acessar a rua Dom Benedito, que também desemboca na Avenida Santo Antônio.

A partir das 17h de sexta-feira (21), a rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, deixará de ser mão dupla para ser mão única para a Praça de Caratoíra. Também haverá interdição total da rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli), que dá acesso ao Sambão do Povo.

Interdições nos dias de desfiles em Vitória