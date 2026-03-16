Carro pega fogo na Terceira Ponte e fluxo de veículos é interditado
Um carro pegou fogo na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na tarde de segunda-feira (16). Conforme motoristas que passaram pelo local e moradores de prédios próximos, em Vila Velha, as chamas começaram por volta de 15h50. Devido ao incêndio, o fluxo de veículos precisou ser interditado nos dois sentidos.
A Ceturb-ES, em nota enviada às 16h44, informou que o sentido Vila Velha já está liberado. Já quem segue para a Capital capixaba conta apenas com a Linha Verde para trafegar, até que as outras faixas sejam liberadas. Não há informação sobre feridos e as causas.
No vídeo enviado pelo leitor de A Gazeta, Márcio Barreto, é possível ver o Corpo de Bombeiros atuando para combater as chamas, sendo que a viatura de combate está posicionada no sentido contrário ao do veículo que pegou fogo.