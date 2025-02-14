Radares da Rodovia do Sol são retirados e só devem voltar após obras

Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro Crédito: Fernando Madeira

Os radares da ES 060, a Rodovia do Sol, no trecho entre o Hospital Santa Mônica e o Shopping Boulervad, em Vila Velha , foram retirados e não têm previsão para serem reinstalados. De acordo com a prefeitura, que passou a administrar a via após o fim do contrato com a Rodosol , a fiscalização tem sido feita apenas por guardas municipais.

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), os radares de fiscalização foram retirados pela empresa que perdeu a licitação do contrato de equipamentos de monitoramento eletrônico de trânsito no Estado.

A empresa vencedora iria reinstalar os novos equipamentos, mas devido ao projeto de implantação do sistema binário de trânsito na região, feito pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Vila Velha, eles não foram reinstalados.

Questionado sobre até quando o trecho vai ficar sem fiscalização, o DER-ES disse que depende do projeto de implantação do sistema binário. Depois que as alterações no trânsito forem implantadas, o departamento vai fazer uma nova avaliação para medir a necessidade de reinstalação dos equipamentos de monitoramento eletrônico de trânsito na rodovia.

A reportagem procurou a prefeitura e o Estado para saber qual é a situação do projeto do binário. O Executivo municipal não deu detalhes e disse apenas que não há novidades.

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), por sua vez, disse que o trecho em questão é uma via municipal e que apoia a prefeitura no desenvolvimento do binário. Orientou ainda a reportagem buscar mais informações com a prefeitura.

Entenda as mudanças previstas com o binário

Na imagem abaixo, é possível ver o tracejado vermelho, demonstrando toda a parte urbana da Rodovia do Sol que a Prefeitura de Vila Velha passou a administrar. O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer

A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica.

Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte (tracejado em azul no infográfico).