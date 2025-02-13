Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde pública

Prédio pode ser usado para ampliar Hospital São Lucas em Vitória

Governo do Estado enviou projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo aprovação para a incorporação de prédio do Idaf ao patrimônio estadual

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 16:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 fev 2025 às 16:41
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, será expandido Crédito: Fernando Madeira
governo do Espírito Santo protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa (Ales) pedindo a doação de um imóvel que pertence ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para expandir o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, em Vitória.
O governador Renato Casagrande (PSB) enviou o pedido à Casa de Leis no dia 29 de janeiro de 2025, solicitando a aprovação dos deputados. Esse trâmite é necessário porque o Idaf é uma autarquia vinculada à Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), ou seja, uma entidade administrativa autônoma, criada por lei, que tem personalidade jurídica e patrimônio próprios. Com a doação, o imóvel passa a ser incluído na dotação orçamentária estadual.
“A doação ao Estado do Espírito Santo será de grande valia, pois o imóvel será utilizado para futuras obras de expansão do HEUE, a fim de otimizar e ampliar a oferta da prestação do serviço de saúde pública aos cidadãos capixabas”, manifesta Casagrande.
O terreno mede 396 m² e está localizado na Rua Raimundo Nonato, no bairro Forte São João, ao lado do Heue.
De acordo com o texto do projeto de lei, "as providências e as despesas para eventual desocupação, reforma, desmembramento, remembramento, desdobro e tudo que for necessário para a regularização plena do imóvel perante a quaisquer instituições" são de responsabilidade de quem for receber o imóvel.
O imóvel objeto da doação será revertido ao patrimônio do Idaf caso sua destinação não seja a prevista no projeto de lei, sem qualquer direito à indenização ou à retenção, assim como no caso de cessarem ou alterarem as razões que justificam a doação.
A expansão do hospital prevista para o imóvel deve ocorrer no prazo de 10 anos, sob pena de reversão do imóvel ao doador sem qualquer direito à indenização ou à retenção. O projeto de lei está na procuradoria da Casa de Leis e ainda não tem previsão de ser avaliado no plenário.
Procurada pela reportagem, a Sesa informou que a decisão de doação do imóvel para o Heue foi tomada em 2011, com o objetivo de possibilitar futura expansão da unidade na época. Somente agora, no entanto, as tratativas avançaram.
A pasta ressaltou ainda que, embora a atual estrutura do hospital atenda à demanda assistencial, a possibilidade de ampliação não está descartada e será realizada de acordo com as necessidades da rede hospitalar. 
De acordo com a Sesa, a demanda por leitos hospitalares é constantemente monitorada e a pasta tem investido na ampliação de diversos hospitais no Estado, sempre buscando aprimorar a oferta de serviços para todas as regiões.

Idaf deixou imóvel em 2014

O Idaf saiu do prédio no final de 2014. Em seguida, foi para um edifício localizado na Mata da Praia, onde também funcionava a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), ficando até abril de 2020. Nesse mesmo mês, a sede administrativa do instituto passou a funcionar no Edifício Trade Center, no centro de Vitória.
O aluguel do edifício localizado na Mata da Praia era de R$ 210 mil mensais. Atualmente, o Idaf paga mensalmente o valor de R$ 103 mil.
Em nota, o Idaf informou que a ida do instituto e outros órgãos do governo estadual para o Centro faz parte de um programa, liderado pela Seger, que promove a revitalização do centro histórico de Vitória e a economia de gastos públicos com a locação de imóveis.

Veja Também

Governo do ES anuncia R$ 635 milhões para concluir 108 unidades de saúde

Taxação dos EUA sobre aço e alumínio pode afetar geração de emprego no ES

Blocos de rua de Vitória pedem para desfilar à noite no carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Saúde Hospital Governo do ES SESA IDAF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Declaração do Imposto de Renda
Imposto de Renda 2026: mutirão gratuito vai tirar dúvidas sobre declaração
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados