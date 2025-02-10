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Governo do ES anuncia R$ 635 milhões para concluir 108 unidades de saúde

Valor inclui ainda a construção de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da aquisição de ambulâncias

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 19:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2025 às 19:01
Saúde bucal: mulher escovando os dentes
Para ampliar o serviço de saúde buscal, serão construídos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) Crédito: Shutterstock
O governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (10), o investimento de R$ 635 milhões em novos projetos e investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) do Espírito Santo nos próximos dois anos. Está prevista a construção de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da conclusão de 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a aquisição de novas ambulâncias e de veículos de transporte eletivo.
As medidas foram anunciadas na primeira reunião de alinhamento estratégico do governo do Estado com os prefeitos e gestores municipais da Saúde, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. Na ocasião, também foi anunciada a instituição do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses, como estratégia de enfrentamento e de resposta ao crescente de casos, em especial, de dengue e oropouche, consideradas epidemias no Espírito Santo.
A Secretaria da Saúde prevê construir 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e 20  Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) em municípios que aderirem aos projetos que serão elaborados pela pasta.
Entre os anúncios está a construção dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com investimento de R$350 milhões. Além da construção dos equipamentos, o Estado vai investir também na aquisição de mobiliário. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos e ampliar a cobertura de saúde bucal, e também reforçar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) capixaba.
Entre os novos investimentos previstos também estão a aquisição de veículos de transporte eletivo e de ambulâncias.

Plano de Ação das Arboviroses e implementação do CICC

Durante o encontro, também foi anunciada a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC – Arbovirose). O Centro tem por finalidade coordenar, de forma integrada e articulada entre a Secretaria da Saúde e demais instituições participantes, as ações de monitoramento, análise epidemiológica e respostas às arboviroses no Espírito Santo.
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, listou, durante a apresentação, os principais motivos que levaram o governo do Estado a promover essa medida: “Temos o aumento de casos de dengue em nível nacional, além do risco da reintrodução do sorotipo 3 da dengue em nosso Estado. Já estamos com mais casos nestas primeiras semanas de 2025 quando comparado a 2024. Em relação à chikungunya, também há crescimento e, quanto ao oropouche, concentramos 95% dos casos no Brasil.”
Coordenado pela Secretaria da Saúde, o CICC contará com a participação da Secretaria da Educação (Sedu); Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo; Conselho Estadual de Saúde (CES); Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES).
Ainda na apresentação do Plano de Ação das Arboviroses, Hoffmann anunciou as atividades de mobilização marcadas para acontecer ainda este ano, como a participação no carnaval capixaba e a 1ª Corrida de Mobilização contra a dengue. Na oportunidade, o secretário falou sobre o estudo inédito a ser realizado em parceria com a Seag e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) sobre o oropouche e sobre as capacitações e ampliação do controle do vetor no Estado.

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