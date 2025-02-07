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Mais tempo para a folia

Blocos de rua de Vitória pedem para desfilar à noite no carnaval

Coletivo que representa os blocos do Centro da cidade enviou documento à prefeitura pedindo ampliação do horário e desfile de alguns blocos noturnos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 15:51

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 fev 2025 às 15:51
Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória
Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Blocos de rua de Vitória pedem para desfilar à noite no carnaval
O Blocão, coletivo que representa os blocos de rua do Centro de Vitória, encaminhou um ofício à prefeitura da Capital, no qual pede a ampliação do horário da folia na região e que alguns blocos sejam autorizados a desfilar à noite.
“Existem blocos noturnos. Nessa legislação houve um pequeno avanço, que é a questão das exceções. Ou seja, pode se dialogar para além do horário limite que a prefeitura previu. Então, estamos entendendo que o tradicional PelaDonas vai poder sair. Há um adendo de que exceções são possíveis desde que dialogadas”, afirma Yuri Paris, representante do bloco Amigos da Onça e do Blocão.
Segundo Yuri Paris, a prefeitura ainda não deu retorno ao coletivo se os blocos estarão ou não autorizados a sair à noite, a menos de um mês para o início do carnaval.
“A gente espera que a festa aconteça em outros horários, em mais espaços, com mais blocos ao mesmo tempo e que, de alguma forma, a prefeitura, as forças de segurança, as forças de saúde, enfim, essa força tarefa coletiva consiga abarcar essa manifestação popular que são os blocos ao invés de coibir a existência deles. A forma que está o decreto é limitadora. Nós temos o entendimento de que os blocos de carnaval são uma manifestação e, como manifestação, devem ser protegidos e incentivados”, continua.
Os representantes do grupo dizem que só tiveram duas reuniões para tratar da folia no Centro, uma em outubro e outra em dezembro.
“Até agora a gente teve duas reuniões, a última em dezembro. Depois disso, diálogo, nesse formato de conversa, de troca, não houve. Ocorreu a publicação do decreto, mas a gente tem questões para resolver. Existe uma legislação que considera os blocos de rua como uma manifestação da cultura popular e a gente tem fé que a legislação federal vai ser respeitada e que a gente vai conseguir sair, inclusive com apoio estrutural. Mas a gente vive nesse momento com falta de respostas”, destaca Yuri Paris.
O representante do coletivo também critica a regra da prefeitura de que só pode haver desfiles de blocos, durante o período de carnaval, no Centro da cidade.
“A prefeitura, na prática, só liberou blocos durante o carnaval no Centro de Vitória. A gente pode sair, mas e o resto da cidade? Durante o carnaval só pode ter bloco aqui. Não sei como a prefeitura lida com essa noção do que é a maior festa do mundo”.
De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial no dia 2 de janeiro, não serão autorizados desfiles no período do carnaval oficial, de 1º a 5 de março, fora da região do Centro da Capital.
A programação para os blocos de rua em toda a cidade contempla as datas de 25 de janeiro até o último final de semana de março. Já para os blocos que vão desfilar apenas no Centro, a programação é voltada para os dias 1º a 5 de março.
O presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), Walace Bonicenha, afirma que tem conseguido dialogar com a prefeitura e que é favorável a aumentar o período da folia, desde que sejam criados mais espaços de dispersão e a festa não fique concentrada em um único ponto da região.
“A gente é favorável a uma extensão do circuito do carnaval. Cresceu muito o número de pessoas no carnaval no Centro. É necessário, além do circuito da folia, que se organizasse outros tipos de atividade naquele outro setor indo para o (Teatro) Carmélia. É preciso antes de ampliar o horário e que haja outros espaços para que as pessoas possam ir se divertir no carnaval”, entende. 

O que diz a Prefeitura de Vitória

A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória para comentar a solicitação do Blocão, coletivo que representa os blocos de rua do Centro de Vitória. Porém, não houve retorno até a publicação deste texto.

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