ES quer atrair montadoras após investimento bilionário da ArcelorMittal
Durante o anúncio de um investimento de R$ 4 bilhões da ArcelorMittal no Espírito Santo, com a construção de uma nova linha de produtos acabados, que vai incluir a instalação de um laminador de tiras a frio e uma linha de revestimento contínuo, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o Estado vai passar a atuar para atrair montadoras de carros e de eletrodomésticos.
“Uma parte relevante dos aços que produz aqui, no Espírito Santo, a ArcelorMittal envia para serem beneficiados, industrializados no Estado de Santa Catarina, que fica com o filé, porque produz esses aços para a indústria automotiva, carros, veículos, caminhões, enfim, eletrodomésticos e construção civil. Com o investimento, ao invés de mandar para Santa Catarina, esse aço vai ser beneficiado aqui, o que abre uma fronteira extraordinária para o Espírito Santo, para nós trabalharmos, agora, para atrair mais empresas relacionadas ao segmento automotivo. Já temos aqui a Marcopolo, que fabrica ônibus. Isso abre uma fronteira para que a gente possa trazer para cá outras empresas do segmento automotivo e empresas do ramo de eletrodomésticos", planeja Ferraço.
Quase 3 mil empregos gerados
Para a instalação da nova linha na unidade na Serra, a previsão é gerar 2.500 empregos no pico das obras. E, quando entrar em operação, vai demandar cerca de 450 profissionais. Com início das etapas de engenharia e contratação programadas para o primeiro semestre de 2026, a operação está prevista para o primeiro semestre de 2029.
A nova linha contará com tecnologias avançadas, incluindo um laminador de tiras a frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo, que permitirão à unidade expandir sua cadeia de produção e oferecer produtos com maior valor agregado. A iniciativa posiciona o Espírito Santo como um polo estratégico de inovação e desenvolvimento para a indústria do aço nacional.
Com foco na produção de aço de alta qualidade, o laminador de tiras a frio será responsável por entregar produtos laminados a frio a partir das bobinas a quente já feitas em Tubarão. Elas vão abastecer o mercado e a linha de revestimento contínuo. Essa linha vai aplicar um revestimento metálico, garantindo maior resistência à corrosão e acabamento diferenciado.