ES quer atrair montadoras após investimento bilionário da ArcelorMittal

“Uma parte relevante dos aços que produz aqui, no Espírito Santo, a ArcelorMittal envia para serem beneficiados, industrializados no Estado de Santa Catarina, que fica com o filé, porque produz esses aços para a indústria automotiva, carros, veículos, caminhões, enfim, eletrodomésticos e construção civil. Com o investimento, ao invés de mandar para Santa Catarina, esse aço vai ser beneficiado aqui, o que abre uma fronteira extraordinária para o Espírito Santo, para nós trabalharmos, agora, para atrair mais empresas relacionadas ao segmento automotivo. Já temos aqui a Marcopolo, que fabrica ônibus. Isso abre uma fronteira para que a gente possa trazer para cá outras empresas do segmento automotivo e empresas do ramo de eletrodomésticos", planeja Ferraço.