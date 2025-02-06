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Nova linha

Investimento bilionário da ArcelorMittal no ES vai gerar quase 3 mil empregos

Com investimento de R$ 4 bilhões, nova linha de produtos acabados da ArcelorMittal vai gerar 2500 empregos durante obras e outros 450 quando entrar em operação

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 14:06

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 fev 2025 às 14:06
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal
A ArcelorMittal anunciou, nesta quinta-feira (6), um investimento de R$ 4 bilhões na construção de uma nova linha de produtos acabados, que vai incluir a instalação de um laminador de tiras a frio e uma linha de revestimento contínuo. Para a instalação da nova linha na unidade na Serra, a previsão é gerar 2.500 empregos no pico das obras. E, quando entrar em operação, vai demandar cerca de 450 profissionais.
Com início das etapas de engenharia e contratação programadas para o primeiro semestre de 2026, a operação está prevista para o primeiro semestre de 2029.
Segundo o governador Renato Casagrande, esse é o maior investimento privado da história do Espírito Santo. "Isso mostra uma verticalização da economia capixaba na área de aço. Isso gera mais oportunidade e traz mais empreendedores para usar os produtos. E mostra confiança na diretriz do Estado do Espírito Santo", afirmou.
O vice-governador Ricardo Ferraço destacou que o investimento é importante para atrair outras indústrias para o Espírito Santo que sejam consumidoras do aço de qualidade, como o segmento automotivo, de eletrodomésticos e de construção.
Investimento bilionário da ArcelorMittal no ES vai gerar quase 3 mil empregos
Os estudos de viabilidade técnica foram concluídos e o projeto segue os trâmites internos de aprovação no grupo. A expectativa é de que a construção dure cerca de três anos após esta fase de aprovação.

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A nova linha contará com tecnologias avançadas, incluindo um laminador de tiras a frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo, que permitirão à unidade expandir sua cadeia de produção e oferecer produtos com maior valor agregado. A iniciativa posiciona o Espírito Santo como um polo estratégico de inovação e desenvolvimento para a indústria do aço nacional.
"O projeto da Unidade de Tubarão é mais do que um investimento; é um marco que reforça nosso compromisso com o futuro e com o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Ele fortalecerá nossa presença em mercados de alto valor, como os setores automotivo, de eletrodomésticos e construção civil, ao mesmo tempo que aproxima nossa produção das demandas do consumidor final"
Jorge Oliveira - CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina
Com foco na produção de aço de alta qualidade, o laminador de tiras a frio será responsável por entregar produtos laminados a frio a partir das bobinas a quente já feitas em Tubarão. Elas vão abastecer o mercado e a linha de revestimento contínuo. Essa linha vai aplicar um revestimento metálico, garantindo maior resistência à corrosão e acabamento diferenciado.

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