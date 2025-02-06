Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal

Com início das etapas de engenharia e contratação programadas para o primeiro semestre de 2026, a operação está prevista para o primeiro semestre de 2029.

Segundo o governador Renato Casagrande , esse é o maior investimento privado da história do Espírito Santo. "Isso mostra uma verticalização da economia capixaba na área de aço. Isso gera mais oportunidade e traz mais empreendedores para usar os produtos. E mostra confiança na diretriz do Estado do Espírito Santo", afirmou.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou que o investimento é importante para atrair outras indústrias para o Espírito Santo que sejam consumidoras do aço de qualidade, como o segmento automotivo, de eletrodomésticos e de construção.

Your browser does not support the audio element. Investimento bilionário da ArcelorMittal no ES vai gerar quase 3 mil empregos

Os estudos de viabilidade técnica foram concluídos e o projeto segue os trâmites internos de aprovação no grupo. A expectativa é de que a construção dure cerca de três anos após esta fase de aprovação.



A nova linha contará com tecnologias avançadas, incluindo um laminador de tiras a frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo, que permitirão à unidade expandir sua cadeia de produção e oferecer produtos com maior valor agregado. A iniciativa posiciona o Espírito Santo como um polo estratégico de inovação e desenvolvimento para a indústria do aço nacional.

"O projeto da Unidade de Tubarão é mais do que um investimento; é um marco que reforça nosso compromisso com o futuro e com o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Ele fortalecerá nossa presença em mercados de alto valor, como os setores automotivo, de eletrodomésticos e construção civil, ao mesmo tempo que aproxima nossa produção das demandas do consumidor final" Jorge Oliveira - CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina