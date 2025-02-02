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Operação logística

Grupo Silvio Santos anuncia mudança da Jequiti de SP para o ES

Operações logísticas da marca passam a ser operadas em território capixaba a partir do primeiro trimestre deste ano

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2025 às 11:03
O grupo Silvio Santos anunciou que a empresa Jequiti Cosmésticos terá as operações logísticas alteradas de São Paulo para o Espírito Santo. O centro de distribuição dos produtos da marca ficará em território capixaba a partir do primeiro trimestre deste ano, mas a cidade ainda não foi revelada. 
De acordo com o grupo, a mudança vai permitir a melhor distribuição dos produtos tanto para revendedores quanto para consumidores. Veja nota na íntegra enviada à Folha de São Paulo:

Grupo Silvio Santos | Na íntegra

A Jequiti comunica a transferência de sua operação logística do estado de São Paulo para o Espírito Santo a partir do primeiro trimestre de 2025, com o objetivo de promover melhor distribuição dos produtos para atender com mais eficiência consumidores e revendedores em todo o Brasil.

O processo acontece em parceria com a Andreani Logística Brasil, líder em serviços de logística de alto valor agregado para as indústrias farmacêuticas, cosméticas, equipamentos hospitalares e outros mercados, que também oferece apoio para realocação dos colaboradores dentro ou fora da Jequiti. A mudança faz parte do projeto de transformação da Jequiti iniciado há três anos, impulsionada por uma estratégia voltada ao crescimento sustentável.

A companhia reforça sua confiança de que os projetos e as ações em andamento demonstram a maturidade da operação e o foco na rentabilidade dos negócios, que continuarão a pavimentar o caminho para um futuro ainda mais próspero para a Jequiti e para o Grupo Silvio Santos".

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