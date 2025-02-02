Grupo Silvio Santos anuncia mudança da Jequiti de SP para o ES

A Jequiti comunica a transferência de sua operação logística do estado de São Paulo para o Espírito Santo a partir do primeiro trimestre de 2025, com o objetivo de promover melhor distribuição dos produtos para atender com mais eficiência consumidores e revendedores em todo o Brasil.



O processo acontece em parceria com a Andreani Logística Brasil, líder em serviços de logística de alto valor agregado para as indústrias farmacêuticas, cosméticas, equipamentos hospitalares e outros mercados, que também oferece apoio para realocação dos colaboradores dentro ou fora da Jequiti. A mudança faz parte do projeto de transformação da Jequiti iniciado há três anos, impulsionada por uma estratégia voltada ao crescimento sustentável.



A companhia reforça sua confiança de que os projetos e as ações em andamento demonstram a maturidade da operação e o foco na rentabilidade dos negócios, que continuarão a pavimentar o caminho para um futuro ainda mais próspero para a Jequiti e para o Grupo Silvio Santos".