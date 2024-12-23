Verão 2025: 10 cores de esmalte para apostar

Veja dicas de cores para usar e abusar no verão 2025. Crédito: Divulgação

verão é a época perfeita para atualizar o visual com cores vibrantes e estilos que refletem a energia e o calor da estação. No mundo da beleza, os esmaltes são protagonistas e, para 2025, algumas cores prometem dominar as unhas nas praias e nas ruas. Confira as 10 tonalidades que estão em alta, incluindo referências do relatório Pinterest Predicts 2025 e a escolha da Pantone para a cor do ano.

1. Mocha Mousse

Descubra como o marrom claro da Pantone vai dominar as unhas em 2025. Crédito: Divulgação

Elegante e versátil, o Mocha Mousse, um marrom claro eleito como a cor do ano pela Pantone , é uma escolha sofisticada para quem deseja algo discreto, mas com personalidade. Essa tonalidade neutra combina com todos os tons de pele e é perfeita tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Produtos Esmalte Impala Ana Castela VER OFERTA

2. Vermelho cereja

Veja por que essa cor é uma das apostas do verão. Crédito: Divulgação

O vermelho cereja, com sua mistura perfeita entre o clássico e o vibrante, é uma das grandes apostas para o verão. Segundo o Pinterest Predicts 2025 , buscas como "vibe de cereja" cresceram 325%, e "vermelho cereja escuro" aumentou 235%. Essa cor é perfeita para quem quer transmitir paixão e energia, além de ser uma ótima opção de unhas para o Natal.

Produtos Esmalte Colorama Cereja, Colorama, Cereja VER OFERTA

3. Vermelho tomate

Aposte na intensidade dessa cor quente para arrasar. Crédito: Divulgação

O vermelho tomate traz intensidade e calor às unhas, representando toda a vivacidade do verão. Essa cor é ideal para quem não abre mão de um tom tradicional, mas quer algo que combine com o clima quente e descontraído da estação.

Produtos Esmalte Risqué Diamond Gel Vermelho Cereja Cremoso 9,5 Ml VER OFERTA

4. Azul céu

Inspire-se nesse tom suave que é a cara dos dias ensolarados. Crédito: Divulgação

Nada mais refrescante do que o azul céu para remeter às paisagens tropicais e dias ensolarados. Este tom suave e tranquilizante combina com a vibe relaxada do verão e é uma ótima escolha para quem prefere tons mais frios.

Produtos Esmalte Marina, Impala Cosmeticos, Azul, 7.5 ml VER OFERTA

5. Verde lima

Ouse com a vibração desse verde cheio de personalidade. Crédito: Divulgação

Se você quer ousar, o verde lima é a cor certa. Alegre e radiante, ele é a cara do verão e combina com estilos despojados. Experimente esse tom para um visual divertido e cheio de personalidade. Outros tons como o verde oliva e o verde menta também se mantém em alta.

Produtos Risqué Esmalte Verde Vivendo Da Minha Arte Cremoso 8Ml VER OFERTA

6. Laranja

Adote a energia dessa tendência moderna. Crédito: Divulgação

Para quem prefere algo mais vibrante e ousado, o laranja é a novidade da vez do verão 2025. Essa cor quente confere um toque de energia às unhas e é perfeito para quem gosta de um visual moderno e com mais vivacidade.

Produtos Esmalte Laranja Risqué Bridgerton Querida Leitora Cremoso 8ml VER OFERTA

7. Rosa

Explore todas as nuances dessa cor delicada e feminina. Crédito: Divulgação

Do rosa pastel ao pink vibrante, o rosa é um clássico que ganha força em 2025, especialmente os tons claros. O estilo balletcore, que mistura delicadeza e feminilidade, impulsionou um aumento de 45% nas buscas por tons suaves, ideais para um visual romântico e bonequinha.

Produtos Esmalte Impala Cr.7,5Ml Le Rose VER OFERTA

8. Cintilantes

Brilhe com unhas que seguem o charme do “glazed donut”. Crédito: Divulgação

Inspirado pela tendência das unhas brilhantes e minimalistas, os tons cintilantes estão em alta. Eles trazem um efeito perolado ou metálico que reflete a luz de maneira delicada, perfeito para quem quer unhas elegantes, mas com um toque especial.

Produtos Esmalte New Top Beauty 9Ml Cintilante - 153 - Perolada, Top Beauty VER OFERTA

9. Amarelo Manteiga

Experimente o tom que combina criatividade e energia. Crédito: Divulgação

O amarelo em sua tonalidade mais clara é uma opção para que ganha mais força neste verão. Esse tom sofisticado e criativo foge do comum, adicionando personalidade ao look.

Produtos Esmalte Risqué Bio Amarelo Cremoso Gengibre 9ml VER OFERTA

10. Tons nude

Escolha o clássico que nunca sai de moda. Crédito: Divulgação

Embora as cores vibrantes dominem o verão, os nudes continuam sendo uma escolha coringa. Para 2025, tons quentes e cremosos, como o branco, caramelo e o beige rosado, são ideais para quem quer unhas clássicas, mas com um toque atual.

Produtos Risqué Esmalte Diamond Gel Chá Branco Natural 9 5 Ml VER OFERTA

Inspirações de unhas para o Natal

Encante-se com unhas natalinas que misturam vermelho, verde, dourado e detalhes temáticos Crédito: Divulgação

As unhas de Natal são puro charme e remetem ao espírito natalino, com tons clássicos como o vermelho, verde e dourado, além de decorações temáticas como renas, laços e glitter. Inspire-se na beleza dessas nail arts criativas e delicadas para celebrar a magia dessa época festiva com estilo e personalidade.

Dicas de nailart para o ano-novo

Arrase na virada com unhas metálicas, glitter e acabamentos brilhantes. Crédito: Divulgação

Brilhe na virada com unhas que emanam sofisticação e boas vibrações. Aposte em tons metálicos, como dourado e prata, acompanhados de glitter e acabamentos cintilantes para um visual glamouroso. Perfeitas para compor um look deslumbrante e atrair boas energias no réveillon.

Produtos Folhas de Ouro Dourado Decoração Alongamento de Unhas VER OFERTA Pó cromado metalizado para unhas efeito metálico Dourado VER OFERTA Impala Cosmeticos na Mira 3D - Esmalte Glitter, Holográfico VER OFERTA

Como tirar esmalte em gel?

Primeiro, utilize uma lixa ou polidora para remover completamente o brilho do esmalte. Só então aplique um removedor de esmalte em gel na unha. Espere até que comece a craquelar e use uma espátula para empurrar o esmalte. Finalize passando uma polidora fina para eliminar quaisquer resíduos restantes.



Produtos Bloco Polidor para Unha 4 Faces, Marco Boni VER OFERTA

Por que o esmalte craquela?

Os esmaltes possuem substâncias voláteis em sua fórmula que evaporam ao entrar em contato com o ar, permitindo a secagem. No entanto, quando esse processo ocorre de forma acelerada, as indesejadas bolinhas e o aspecto craquelado podem aparecer. Por isso, a indicação do Clube é: para evitar isso, aplique sempre camadas finas de esmalte e espere que cada camada seque completamente antes de aplicar a próxima.