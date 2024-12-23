Verão 2025: 10 cores de esmalte para apostar

O verão
é a época perfeita para atualizar o visual com cores vibrantes e estilos que refletem a energia e o calor da estação. No mundo da beleza, os esmaltes são protagonistas e, para 2025, algumas cores prometem dominar as unhas nas praias e nas ruas. Confira as 10 tonalidades que estão em alta, incluindo referências do relatório Pinterest Predicts 2025 e a escolha da Pantone para a cor do ano.
Elegante e versátil, o Mocha Mousse, um marrom claro eleito como a cor do ano pela Pantone
, é uma escolha sofisticada para quem deseja algo discreto, mas com personalidade. Essa tonalidade neutra combina com todos os tons de pele e é perfeita tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.
O vermelho cereja, com sua mistura perfeita entre o clássico e o vibrante, é uma das grandes apostas para o verão. Segundo o Pinterest Predicts 2025
, buscas como "vibe de cereja" cresceram 325%, e "vermelho cereja escuro" aumentou 235%. Essa cor é perfeita para quem quer transmitir paixão e energia, além de ser uma ótima opção de unhas para o Natal.
O vermelho tomate traz intensidade e calor às unhas, representando toda a vivacidade do verão. Essa cor é ideal para quem não abre mão de um tom tradicional, mas quer algo que combine com o clima quente e descontraído da estação.
Nada mais refrescante do que o azul céu para remeter às paisagens tropicais e dias ensolarados. Este tom suave e tranquilizante combina com a vibe relaxada do verão
e é uma ótima escolha para quem prefere tons mais frios.
Se você quer ousar, o verde lima é a cor certa. Alegre e radiante, ele é a cara do verão e combina com estilos despojados. Experimente esse tom para um visual divertido e cheio de personalidade. Outros tons como o verde oliva e o verde menta também se mantém em alta.
Para quem prefere algo mais vibrante e ousado, o laranja é a novidade da vez do verão 2025. Essa cor quente confere um toque de energia às unhas e é perfeito para quem gosta de um visual moderno e com mais vivacidade.
Do rosa pastel ao pink vibrante, o rosa é um clássico que ganha força em 2025, especialmente os tons claros. O estilo balletcore, que mistura delicadeza e feminilidade, impulsionou um aumento de 45% nas buscas por tons suaves, ideais para um visual romântico e bonequinha.
Inspirado pela tendência das unhas brilhantes e minimalistas, os tons cintilantes estão em alta. Eles trazem um efeito perolado ou metálico que reflete a luz de maneira delicada, perfeito para quem quer unhas elegantes, mas com um toque especial.
O amarelo em sua tonalidade mais clara é uma opção para que ganha mais força neste verão. Esse tom sofisticado e criativo foge do comum, adicionando personalidade ao look.
Embora as cores vibrantes dominem o verão, os nudes continuam sendo uma escolha coringa. Para 2025, tons quentes e cremosos, como o branco, caramelo e o beige rosado, são ideais para quem quer unhas clássicas, mas com um toque atual.
As unhas de Natal são puro charme e remetem ao espírito natalino, com tons clássicos como o vermelho, verde e dourado, além de decorações temáticas como renas, laços e glitter. Inspire-se na beleza dessas nail arts criativas e delicadas para celebrar a magia dessa época festiva com estilo e personalidade.
Brilhe na virada com unhas que emanam sofisticação e boas vibrações. Aposte em tons metálicos, como dourado e prata, acompanhados de glitter e acabamentos cintilantes para um visual glamouroso. Perfeitas para compor um look deslumbrante e atrair boas energias no réveillon.
Primeiro, utilize uma lixa ou polidora para remover completamente o brilho do esmalte. Só então aplique um removedor de esmalte em gel na unha. Espere até que comece a craquelar e use uma espátula para empurrar o esmalte. Finalize passando uma polidora fina para eliminar quaisquer resíduos restantes.
Os esmaltes possuem substâncias voláteis em sua fórmula que evaporam ao entrar em contato com o ar, permitindo a secagem. No entanto, quando esse processo ocorre de forma acelerada, as indesejadas bolinhas e o aspecto craquelado podem aparecer. Por isso, a indicação do Clube
é: para evitar isso, aplique sempre camadas finas de esmalte e espere que cada camada seque completamente antes de aplicar a próxima.