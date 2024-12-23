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Moda

Verão 2025: 10 cores de esmalte para apostar

Entre marcas como Risqué, Impala e Colorama, veja as tonalidades que prometem ganhar a próxima estação. Confira também opções de esmalte em gel e inspirações de unhas para Natal e ano-novo

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 11:38

Públicado em 

23 dez 2024 às 11:38
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Veja dicas de cores para usar e abusar no verão 2025.  Crédito: Divulgação
verão é a época perfeita para atualizar o visual com cores vibrantes e estilos que refletem a energia e o calor da estação. No mundo da beleza, os esmaltes são protagonistas e, para 2025, algumas cores prometem dominar as unhas nas praias e nas ruas. Confira as 10 tonalidades que estão em alta, incluindo referências do relatório Pinterest Predicts 2025 e a escolha da Pantone para a cor do ano.

1. Mocha Mousse

Descubra como o marrom claro da Pantone vai dominar as unhas em 2025. Crédito: Divulgação
Elegante e versátil, o Mocha Mousse, um marrom claro eleito como a cor do ano pela Pantone, é uma escolha sofisticada para quem deseja algo discreto, mas com personalidade. Essa tonalidade neutra combina com todos os tons de pele e é perfeita tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.
Produtos
Esmalte Impala Ana Castela

Esmalte Impala Ana Castela

2. Vermelho cereja

Veja por que essa cor é uma das apostas do verão. Crédito: Divulgação
O vermelho cereja, com sua mistura perfeita entre o clássico e o vibrante, é uma das grandes apostas para o verão. Segundo o Pinterest Predicts 2025, buscas como "vibe de cereja" cresceram 325%, e "vermelho cereja escuro" aumentou 235%. Essa cor é perfeita para quem quer transmitir paixão e energia, além de ser uma ótima opção de unhas para o Natal.
Produtos
Esmalte Colorama Cereja, Colorama, Cereja

Esmalte Colorama Cereja, Colorama, Cereja

3. Vermelho tomate

Aposte na intensidade dessa cor quente para arrasar. Crédito: Divulgação
O vermelho tomate traz intensidade e calor às unhas, representando toda a vivacidade do verão. Essa cor é ideal para quem não abre mão de um tom tradicional, mas quer algo que combine com o clima quente e descontraído da estação.
Produtos
Esmalte Risqué Diamond Gel Vermelho Cereja Cremoso 9,5 Ml

Esmalte Risqué Diamond Gel Vermelho Cereja Cremoso 9,5 Ml

4. Azul céu

Inspire-se nesse tom suave que é a cara dos dias ensolarados. Crédito: Divulgação
Nada mais refrescante do que o azul céu para remeter às paisagens tropicais e dias ensolarados. Este tom suave e tranquilizante combina com a vibe relaxada do verão e é uma ótima escolha para quem prefere tons mais frios.
Produtos
Esmalte Marina, Impala Cosmeticos, Azul, 7.5 ml

Esmalte Marina, Impala Cosmeticos, Azul, 7.5 ml

5. Verde lima

Ouse com a vibração desse verde cheio de personalidade. Crédito: Divulgação
Se você quer ousar, o verde lima é a cor certa. Alegre e radiante, ele é a cara do verão e combina com estilos despojados. Experimente esse tom para um visual divertido e cheio de personalidade. Outros tons como o verde oliva e o verde menta também se mantém em alta.
Produtos
Risqué Esmalte Verde Vivendo Da Minha Arte Cremoso 8Ml

Risqué Esmalte Verde Vivendo Da Minha Arte Cremoso 8Ml

6. Laranja

Adote a energia dessa tendência moderna. Crédito: Divulgação
Para quem prefere algo mais vibrante e ousado, o laranja é a novidade da vez do verão 2025. Essa cor quente confere um toque de energia às unhas e é perfeito para quem gosta de um visual moderno e com mais vivacidade.
Produtos
Esmalte Laranja Risqué Bridgerton Querida Leitora Cremoso 8ml

Esmalte Laranja Risqué Bridgerton Querida Leitora Cremoso 8ml

7. Rosa

Explore todas as nuances dessa cor delicada e feminina. Crédito: Divulgação
Do rosa pastel ao pink vibrante, o rosa é um clássico que ganha força em 2025, especialmente os tons claros. O estilo balletcore, que mistura delicadeza e feminilidade, impulsionou um aumento de 45% nas buscas por tons suaves, ideais para um visual romântico e bonequinha.
Produtos
Esmalte Impala Cr.7,5Ml Le Rose

Esmalte Impala Cr.7,5Ml Le Rose

8. Cintilantes

Brilhe com unhas que seguem o charme do “glazed donut”. Crédito: Divulgação
Inspirado pela tendência das unhas brilhantes e minimalistas, os tons cintilantes estão em alta. Eles trazem um efeito perolado ou metálico que reflete a luz de maneira delicada, perfeito para quem quer unhas elegantes, mas com um toque especial.
Produtos
Esmalte New Top Beauty 9Ml Cintilante - 153 - Perolada, Top Beauty

Esmalte New Top Beauty 9Ml Cintilante - 153 - Perolada, Top Beauty

9. Amarelo Manteiga

Experimente o tom que combina criatividade e energia. Crédito: Divulgação
O amarelo em sua tonalidade mais clara é uma opção para que ganha mais força neste verão. Esse tom sofisticado e criativo foge do comum, adicionando personalidade ao look.
Produtos
Esmalte Risqué Bio Amarelo Cremoso Gengibre 9ml

Esmalte Risqué Bio Amarelo Cremoso Gengibre 9ml

10. Tons nude

Escolha o clássico que nunca sai de moda. Crédito: Divulgação
Embora as cores vibrantes dominem o verão, os nudes continuam sendo uma escolha coringa. Para 2025, tons quentes e cremosos, como o branco, caramelo e o beige rosado, são ideais para quem quer unhas clássicas, mas com um toque atual.
Produtos
Risqué Esmalte Diamond Gel Chá Branco Natural 9 5 Ml

Risqué Esmalte Diamond Gel Chá Branco Natural 9 5 Ml

Inspirações de unhas para o Natal 

Encante-se com unhas natalinas que misturam vermelho, verde, dourado e detalhes temáticos Crédito: Divulgação
As unhas de Natal são puro charme e remetem ao espírito natalino, com tons clássicos como o vermelho, verde e dourado, além de decorações temáticas como renas, laços e glitter. Inspire-se na beleza dessas nail arts criativas e delicadas para celebrar a magia dessa época festiva com estilo e personalidade.

Dicas de nailart para o ano-novo

Arrase na virada com unhas metálicas, glitter e acabamentos brilhantes. Crédito: Divulgação
Brilhe na virada com unhas que emanam sofisticação e boas vibrações. Aposte em tons metálicos, como dourado e prata, acompanhados de glitter e acabamentos cintilantes para um visual glamouroso. Perfeitas para compor um look deslumbrante e atrair boas energias no réveillon.
Produtos
Folhas de Ouro Dourado Decoração Alongamento de Unhas

Folhas de Ouro Dourado Decoração Alongamento de Unhas

Pó cromado metalizado para unhas efeito metálico Dourado

Pó cromado metalizado para unhas efeito metálico Dourado

Impala Cosmeticos na Mira 3D - Esmalte Glitter, Holográfico

Impala Cosmeticos na Mira 3D - Esmalte Glitter, Holográfico

Como tirar esmalte em gel?

Primeiro, utilize uma lixa ou polidora para remover completamente o brilho do esmalte. Só então aplique um removedor de esmalte em gel na unha. Espere até que comece a craquelar e use uma espátula para empurrar o esmalte. Finalize passando uma polidora fina para eliminar quaisquer resíduos restantes.
Produtos
Bloco Polidor para Unha 4 Faces, Marco Boni

Bloco Polidor para Unha 4 Faces, Marco Boni

Por que o esmalte craquela?

Os esmaltes possuem substâncias voláteis em sua fórmula que evaporam ao entrar em contato com o ar, permitindo a secagem. No entanto, quando esse processo ocorre de forma acelerada, as indesejadas bolinhas e o aspecto craquelado podem aparecer. Por isso, a indicação do Clube é: para evitar isso, aplique sempre camadas finas de esmalte e espere que cada camada seque completamente antes de aplicar a próxima.

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