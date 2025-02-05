Grupo do ES dá lance de R$ 36 milhões para arrendar Viação Itapemirim

Marca Itapemirim atualmente é arrendada pela transportadora paulista Suzantur Crédito: Suzantur

O Grupo Águia Branca deu um lance de R$ 36 milhões anuais para arrendar as operações da Viação Itapemirim , o que inclui as 125 linhas de ônibus interestaduais, marcas, estruturas e os guichês da empresa capixaba que faliu. A inclusão da proposta ocorreu segunda-feira (3), na 1ª Vara de Falências de Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O arrendamento ocorre quando o uso de um bem é cedido a outra parte. No caso da Viação Itapemirim, as linhas foram cedidas com o objetivo de arrecadar fundos para pagar os credores até que um leilão definitivo de toda a estrutura do grupo seja realizado, o que ainda não tem data prevista para ocorrer.

Em 2022, a Suzantur obteve na Justiça paulista o direito de arrendar as linhas da Viação Itapemirim . A transportadora paulista alega agora que a ação feita pelas empresas, de oferecer dinheiro pelo arrendamento, é totalmente descabida do ponto de vista do funcionamento de uma falência e contrária aos interesses da massa falida.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (5), o advogado Daniel Brajal Veiga, que atua na defesa da Suzantur, afirmou que "não existe um leilão do arrendamento em si em curso, porque o contrato de arrendamento não é um fim em si mesmo e não é interesse dos credores de que haja vários arrendamentos sucessivos".

O contrato de arrendamento da Suzantur rende R$ 200 mil mensais à massa falida da Itapemirim e se encerra no fim de fevereiro. Porém, Daniel Veiga defende que o contrato só deve terminar quando ocorrer o leilão definitivo da viação.

"O que interessa aos credores é manter a marca e as operações ativas (por meio do arrendamento atualmente vigente com a Suzano) para que a marca e as linhas possam ser vendidas definitivamente em leilão pelo maior valor possível", destaca o advogado. Confira no fim do texto o posicionamento na íntegra da Suzantur.

Águia Branca oferece R$ 3 milhões por mês

A sentença de falência proferida pelo TJSP permitiu que a Suzantur arrendasse as linhas Kaissara e Itapemirim e entrasse em solo capixaba com sua própria marca, mas a companhia optou por não descartar o nome Itapemirim e o manteve nos novos ônibus adquiridos pela empresa paulista para rodar nas linhas antes pertencentes à viação capixaba.



O prazo para o fim do arrendamento da Suzantur foi levado à Justiça, que entendeu que deve ser considerada a data em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) liberou as operações à empresa paulista. Desta forma, o contrato de arrendamento terminaria em 27 de fevereiro de 2025.

Nesse período, o juiz Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, da 1ª Vara de Falencias e Recuperações Judiciais, deu um prazo para que as empresas interessadas em operar as linhas da Itapemirim apresentassem propostas alternativas ao atual arrendamento dos serviços.

Essa medida foi uma alternativa à possibilidade de o arrendamento com a Suzantur se encerrar antes do leilão definitivo da Itapemirim.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a Águia Branca ofereceu R$ 3 milhões mensais e desbancou a proposta da Expresso União, do Grupo Comporte, que ofereceu R$ 1,7 milhão por mês para administrar as linhas da Itapemirim.

As empresas interessadas no arrendamento da Itapemirim alegam que o contrato ainda vigente com a Suzantur rendia cerca de R$ 200 mil mensais à massa falida da viação capixaba e era contestado por credores que consideravam os valores baixos demais para o negócio.

Um novo arrendamento durará até a realização de um leilão para a alienação definitiva das linhas, quando, então, seriam levantados recursos suficientes para a liquidação definitiva das dívidas da Itapemirim. A empresa, que entrou em recuperação judicial em 2016 e teve a falência decretada em 2022, tem hoje dívida acumulada em R$ 2,6 bilhões, incluindo tributos.

Ofertas feitas por cada empresa:

Águia Branca: R$ 3.020.000,00 mensais

Expresso União (Comporte): R$ 1.711.000,00 ou 5,01% da receita líquida da venda de passagens

R$ 1.711.000,00 ou 5,01% da receita líquida da venda de passagens Suzantur: R$ 200 mil por mês ou 1,2% sobre a receita líquida das vendas virtuais de passagens

O que diz a Viação Águia Branca

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre os objetivos do lance milionário dado na tentativa de arrendamento da Itapemirim, a Viação Águia Branca afirmou que, em respeito ao trâmite do processo, está aguardando a decisão final da 1ª Vara de Falências para depois se pronunciar.

O que diz a Suzantur

A defesa da Suzantur defende que o arrendamento da empresa com as linhas da Itapemirim siga valendo até o leilão definitivo da massa falida da viação.