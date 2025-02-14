DER-ES adia interdição em viaduto de Vila Velha que duraria 10 meses

Conforme apuração da TV Gazeta, os suspeitos conseguiram entrar no condomínio se passando por trabalhadores de uma obra que acontece no prédio. Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram a dupla saindo com uma mochila, onde teriam levado os objetos furtados. Os rostos deles foram borrados pois não há confirmação de que os dois são maiores de idade.