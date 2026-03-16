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Entregador fica ferido após acidente com caminhão em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 16/03/2026 às 16h15
Carro que fazia entrega de encomendas foi parar em ciclovia após acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante
Carro que fazia entrega de encomendas foi parar em ciclovia após acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Bombeiros

Um acidente envolvendo um carro que fazia entrega de encomendas e um caminhão deixou um homem ferido na rodovia ES 166, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16). Com o impacto, o carro foi parar na ciclovia (veja imagem acima). A dinâmica da batida não foi informada. 

O motorista do carro ficou preso às ferragens e foi retirado do veículo por uma equipe dos Bombeiros. Ele recebeu primeiros socorros de um socorrista do Samu/192 que estava de folga, mas que passava pelo local no momento do ocorrido. Em seguida, os militares o levaram para um hospital. O outro condutor não se feriu. 

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