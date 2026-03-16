Entregador fica ferido após acidente com caminhão em Venda Nova do Imigrante

Um acidente envolvendo um carro que fazia entrega de encomendas e um caminhão deixou um homem ferido na rodovia ES 166, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16). Com o impacto, o carro foi parar na ciclovia (veja imagem acima) . A dinâmica da batida não foi informada.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e foi retirado do veículo por uma equipe dos Bombeiros. Ele recebeu primeiros socorros de um socorrista do Samu/192 que estava de folga, mas que passava pelo local no momento do ocorrido. Em seguida, os militares o levaram para um hospital. O outro condutor não se feriu.