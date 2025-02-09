Chegou o Que Faltava revela detalhes de homenagem a Goiabeiras no Sambão

Neste episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o presidente da Chegou o que Faltava, Rafael Cavalieri, e o carnavalesco Vanderson Cesar. Segunda a desfilar pelo Grupo Especial no próximo dia 22, a escola levará para a avenida o enredo “Da Lama sai muito barulho!", para homenagear Goiabeiras, a comunidade de Vitória à qual a agremiação é ligada. Confira os detalhes no vídeo a seguir.