Chegou o Que Faltava revela detalhes de homenagem a Goiabeiras no Sambão

As escolas de samba já estão esquentando os tamborins para o Carnaval de Vitória. Para entrar no clima, em parceria com o videocast Tá na Mesa, A Gazeta apresenta série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o presidente da Chegou o que Faltava, Rafael Cavalieri, e o carnavalesco Vanderson Cesar. Segunda a desfilar pelo Grupo Especial no próximo dia 22, a escola levará para a avenida o enredo “Da Lama sai muito barulho!", para homenagear Goiabeiras, a comunidade de Vitória à qual a agremiação é ligada. Confira os detalhes no vídeo a seguir.