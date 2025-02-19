Transcol terá reforço e linhas especiais para o Carnaval de Vitória

Haverá reforço do serviço noturno nas linhas do Transcol durante o Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Ceturb-ES, a programação especial começa na sexta-feira (21) e funciona até o domingo (23). As linhas criadas exclusivamente para atender os foliões são:

Linha 4206 - Praça do Papa/Rodoviária de Vitória, via Beira-Mar - Circular

- Praça do Papa/Rodoviária de Vitória, via Beira-Mar - Circular Linha 4203 - Sambão do Povo/Beira-Mar/Avenida Adalberto Simão Nader

- Sambão do Povo/Beira-Mar/Avenida Adalberto Simão Nader Linha 4204 - Sambão do Povo/Jardim Camburi/Reta da Penha

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Fora as linhas especiais, durante a madrugada de sábado (22) e domingo (23), haverá reforço do serviço noturno, com algumas linhas efetuando partidas próximo à Rodoviária de Vitória

Sentido Serra - Terminal de Laranjeiras: no sábado (22), as linhas 515 e 504 irão realizar o embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão. No domingo (23), as partidas serão realizadas pelas linhas 561 e 562, no mesmo local.

Sentido Vila Velha - Terminal São Torquato e Ibes: no sábado (22), a linha 559 irá realizar o embarque também no Tancredão. No domingo (23), a linha 562 irá atender a rota. A linha 503 irá assumir a rota para o Terminal do Ibes em ambos os dias, com partida no mesmo local.

Sentido Cariacica - Terminal Jardim América e Campo Grande: o embarque será realizado no abrigo ao lado da Candelabro. A linha 509 assumirá a rota para o Terminal Jardim América e a linha 512 irá levar os foliões para o Terminal de Itacibá.

As linhas que atendem à região do Sambão do Povo até a meia-noite: 010, 031, 121, 122, 124, 151, 171, 172, 164, 181, 161, 164, 171, 173, 182, 184, 212, 241, 370, 031, 031, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 523, 524, 527, 531, 534, 535, 536, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839.