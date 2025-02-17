Imperatriz do Forte vai representar a cultura africana no Sambão do Povo

No carnaval deste ano, a Imperatriz do Forte vai encerrar o desfile das escolas do Grupo Especial, que se apresenta no sábado (22), no Sambão do Povo. A agremiação vai levar o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", numa homenagem à cidade africana, capital de Angola, mostrando na avenida as riquezas da região.
A Imperatriz é heptacampeã do Carnaval de Vitória e, no ano passado, voltou à elite das escolas de samba ao ganhar o desfile do Grupo de Acesso. Agora, a verde e branco aposta neste enredo que celebra a cultura e saberes de Luanda, e que vai destacar a tradição, além de mostrar um lado diferente dos livros de história.
"Vamos levar esses saberes constituídos nesta parte de África, e que eles não foram afogados no mar na travessia do Atlântico"
O diretor de carnaval Elidio Netto revela que o desfile vai ressaltar a força da cultura negra, do continente africano ao Brasil, e também no Espírito Santo. “Em um setor, a gente traz essa ideia de Espírito Santo que carrega essa tradição dos mestres e a importância da manifestação popular”, destaca.
Dividido em 20 alas, o desfile da escola vai contar com 1200 componentes, três alegorias e 1 tripé. A apresentação vai trazer relatos históricos sobre o país em quatro setores que vão dar vida ao enredo da agremiação. “São sete regiões e a gente traz um pouquinho do relato histórico sobre Angola” explica.
Elídio conta ainda que os setores também vão retratar o Mar da Calunga e representar as realezas do Congo e Matamba, que existiam na região antes do período de colonização. O diretor de carnaval acrescenta que um dos destaques da escola é a alegoria que vai representar a força feminina. “Esse carro traz uma potência das mulheres pretas, que lutam e são guerreiras", frisa.
Além disso, outro elemento que vai chamar a atenção dos foliões, segundo a agremiação, é o tripé que vai fazer um tributo à cultura popular e aos artistas que mantêm esta tradição. “A gente vai trazer a cultura popular no nosso Estado, os grandes mestres da cultura para homenageá-los na cena do carnaval”, destaca.
Elídio relata que a escola está com uma nova gestão e se reestruturando para o seu retorno à elite do carnaval. “É sempre difícil uma escola que vem do Grupo Acesso, e chega no Grupo Especial, desejando a vitória imediatamente", pondera. Entretanto, o diretor de carnaval chama a atenção para o potencial de uma agremiação composta por uma equipe jovem e que busca orientação nas pessoas mais antigas da escola.
"São meninos com menos de 30 anos, que não têm medo de arriscar, ousar e fazer o que querem. Eu acho que tem uma importância muito grande"
Ficha técnica
- Escola: Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz do Forte
- Fundação: 15/12/1972
- Cores da escola: Verde e Rosa
- Comunidades/Território: Bairros do Forte São João e do Romão
- Presidente: Daniel Modesto
- Carnavalesco: Rodrigo Meiners
- Enredo: Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor
- Diretor de carnaval: Elidio Netto
- Diretor de harmonia: Yuri Miguel
- Intérprete oficial: Dodô Ananias
- Mestres de bateria: Vitor Rocha e Amon Lucas
- Rainha de bateria: Izabella Azevedo
- 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Thiaguinho Mendonça e Amanda Poblete
- Coreógrafos da comissão de frente: Patrick Kadett e Wander Rocha