Fim de semana pré-carnaval tem descida da Piedade e festas nas quadras

Tradicional Descida da Rua 7, da Unidos da Piedade Crédito: Ricardo Medeiros

Estamos a uma semana dos desfiles das escolas de samba de Vitória! Esse período é de alívio para alguns, ansiedade para outros e prenúncio de tranquilidade para muita gente. Mas, se por um lado, o trabalho nos barracões está entrando na reta final, por outro, a festa está só começando! O fim de semana está lotado de eventos para esquentar os foliões e prepará-los para os desfiles.

Um dos mais tradicionais eventos do pré-carnaval de Vitória acontece domingo (16). É a Descida da Rua 7, evento organizado pela Unidos da Piedade. Além da apresentação da bateria Ritmo Forte, passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e da rainha de bateria Nathy Messias, a festa também vai ter aquecimento com o axé de Lilian Lomeu e pagode do grupo Primeira Classe. O evento é aberto ao público e começa a partir das 15h, na quadra da Piedade, ao final da Rua 7, em Vitória. Depois, o samba desce a ladeira até a Praça Ubaldo Ramalhete!

Também no domingo (16), a Mocidade Unida da Glória (MUG) faz seu show de verão, comandado pelo grupo Samba Crioulo e com participação de vários convidados: Andrea Nery, Rodrigo Balla e Rabanada DJ. O show conta ainda com a participação da bateria Pura Ousadia, apresentação de passistas, destaques, casal de mestre-sala e porta-bandeira e da rainha de bateria Layla Bastos. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos na bilheteria da quadra da MUG. A quadra da MUG fica na Rua Mourisco, s/n, na Glória, em Vila Velha.

Boa Vista

Além da Piedade, a Boa Vista também faz a sua descida em Cariacica. A partir das 19h deste sábado (15), a escola se concentra na pracinha de Itaquari com a bateria Águia Furiosa, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, e a rainha de bateria Shirley Oliveira. O evento é aberto ao público.

Pega no Samba

Também no sábado, a bateria Locomotiva, do Pega no Samba, participa do ensaio do bloco Antimofolia, na pracinha do Carone, em Jardim da Penha. A concentração começa às 15h, e o bloco vai percorrer o bairro até a altura da praça da antiga Flash Vídeo. O evento é aberto ao público e encerrará pontualmente às 19h.

Chegou O Que Faltava

E na segunda-feira (17), a Chegou O Que Faltava, que tradicionalmente já ensaia às segundas-feiras, faz o seu ensaio geral, com a convocação de todas as alas da comunidade e todos os segmentos da escola. O evento é aberto ao público e acontece na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras, a partir das 20h. Além da apresentação da escola, haverá show com o grupo Primeira Classe.

Descontos para camarotes

Quem ainda não garantiu os ingressos para o desfile das escolas de samba pode aproveitar um desconto especial! Assinantes do Clube A Gazeta têm um desconto exclusivo de 20% para o Camarote Na Vibes, tanto na sexta (21) quanto no sábado (22).