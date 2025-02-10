Independente de Eucalipto leva a Cidade das Águas para a folia

Independente de Eucalipto garantiu sua ascensão ao Grupo A no desfile de 2024 Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta já apresentou três das sete escolas que desfilarão no O carnaval está batendo à porta, ejá apresentou três das sete escolas que desfilarão no Sambão do Povo na sexta-feira (21). Agora, chegou a vez de conhecer mais sobre a Independente de Eucalipto

videocast Tá na Mesa, a agremiação destacou a importância de contar histórias do Em homenagem a Linhares , a escola atravessará a avenida com o enredo “Vem da cidade das águas, a delícia mundial”, explorando a história, o desenvolvimento e a economia do município. No, a agremiação destacou a importância de contar histórias do Espírito Santo no carnaval, ressaltando que o Estado é repleto de riquezas naturais e culturais, que merecem ser celebradas.

Linhares é conhecida como "Cidade das Águas", possuindo mais de 69 lagoas, um dado que influenciou a escolha do título do enredo.

Um novo olhar

O carnavalesco Douglas Palluzzo explica que Linhares já foi tema de outro carnaval, abordado pela Unidos de Jucutuquara , mas a família azul e branco quer apresentar a cidade sob uma nova perspectiva. “Não quero chegar a Linhares e falar do negro, do índio ou do colonizador. Quero chegar a Linhares pelo mar”, afirmou o carnavalesco durante o videocast.

Seguindo essa proposta, o primeiro setor do desfile abordará as águas da cidade de forma lúdica, trazendo elementos como sereias e outros seres. Em seguida, a escola retratará o crescimento do município, tendo como foco principal o cacau, tratado como fruto precioso da região.

Linhares foi a primeira cidade do Estado a ganhar um prêmio internacional pelo seu chocolate. O carnavalesco diz que quer chegar até Paris, local no qual o cacau linharense foi premiado.

Novidade na avenida

A agremiação, em busca de dar um "boom" no carnaval deste ano, terá Gretchen como rainha de bateria . A artista nunca ocupou esse posto anteriormente, fazendo a estreia na passarela capixaba. Neno Bahia, presidente da escola, afirma que a artista, conhecida como rainha do rebolado, também possui muito samba no pé.

Representatividade

A escola está procurando representar o município da melhor forma possível e, para isso, convidou personalidades de Linhares para abrilhantar ainda mais o desfile. Ana Carolina Ceolin, miss Espírito Santo e natural do município, é um desses nomes que estarão na avenida representando a Cidade das Águas.

"Representar Linhares no desfile da escola de samba reforça meu compromisso com minha cidade e sua cultura. Assim como no Miss Espírito Santo, vejo essa como mais uma oportunidade de levar o nome de Linhares com orgulho. Além disso, essa experiência me permite celebrar a arte, a tradição e a alegria do carnaval" Ana Carolina Ceolin - Miss Espirito Santo

Expectativas

Neno Bahia, presidente da escola, afirma que a agremiação está determinada a lutar pelo título e alcançar as primeiras posições da tabela.

"A nossa escola valoriza muito o Espírito Santo. A cidade de Linhares, repleta de riquezas naturais, será homenageada este ano. Estamos trabalhando muito para garantir que tudo corra sem problemas na avenida" Neno Bahia - Presidente da Independente de Eucalipto

A escola

A Independente de Eucalipto surgiu na cena do carnaval capixaba em 1984, quando ainda era um bloco. Já em 1987, como escola, foi campeã do 3º grupo, logo na inauguração do Sambão do Povo. Após alguns anos sem participar do carnaval capixaba, a Eucalipto voltou a disputar o carnaval em 2018.

No carnaval de 2024, a Independente de Eucalipto conquistou 176,70 pontos. A escola homenageou Baixo Guandu, contando a história da cidade desde sua colonização no final do século XVIII até o início do século XIX, com destaque para o desenvolvimento econômico, a religiosidade e o agroturismo.

Ficha Técnica