Gretchen é anunciada como rainha de bateria de escola de samba do ES

Mais uma novidade do carnaval capixaba foi anunciada nesta quarta-feira (16). Através das redes sociais, o presidente da escola Independente de Eucalipto, Neno Bahia, divulgou Gretchen como a nova rainha bateria da agremiação.



A nossa rainha de bateria é internacional. Nada mais, nada menos do que a rainha do rebolado: a Gretchen. A escola queria dar um boom e trazer uma personalidade. Ficamos procurando um nome e vimos que a Gretchen nunca tinha sido rainha de bateria. Conseguimos entrar em contato com uma amigo, ela viu a proposta e ela aceitou de imediato”, disse Neno.

Isso vai valorizar muito o carnaval capixaba. Juntamos o útil com o agradável. Ela é a rainha do rebolado, mas samba muito. É uma dançarina completa

Como dito por Neno, Gretchen vai abrilhantar o Carnaval de Vitória na noite de sexta-feira (21). A escola da Grande Maruípe foi a campeã do grupo B, neste ano, e em 2025 será a quarta escola a desfilar pelo grupo A, no Sambão do Povo.

Mas os capixabas não precisam esperar até o carnaval para acompanhar de perto o samba no pé de Gretchen. No domingo (27), a dona do hit “Conga, Conga, Conga” vai comparecer na tradicional feijoada da escola, no Recreio dos Olhos, em Tabuazeiro. O valor da mesa para 4 pessoas é de R$ 250 (lembrando que são limitadas). Já o valor do ingresso individual é de R$ 70.

