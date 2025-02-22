Mocidade da Praia leva 'Rockongo' ao Sambão em homenagem a Alexandre Lima

Mocidade da Praia homenageia Alexandre Lima no Sambão do Povo



Mocidade da Praia fez do desfile no Sambão do Povo, pelo Grupo A do Carnaval de Vitória , uma homenagem ao músico Alexandre Lima, artista conhecido pela originalidade e pelas criações ao longo da carreira, na madrugada deste sábado (22). Com o enredo "Alex do Espírito Santo", a escola desfilou com fantasias que faziam referência ao cantor, falecido em março de 2024. Por exemplo, com perucas semelhantes ao cabelo dele e os tradicionais óculos que marcaram a trajetória musical do artista.

Antes do início do desfile, o Sambão do Povo entoou uma das canções mais marcantes da história da música no Espírito Santo: “Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor”, cantava quem acompanhava o desfile.

Em um dos carros da escola, estavam familiares de Alex Lima, como a mãe, Vera Lima. Após o desfile, Vera contou à reportagem de A Gazeta como se sentiu com a homenagem ao filho: "Foi uma coisa maravilhosa. Estou muito feliz, em paz, muito satisfeita. Foi uma grande demonstração de amor por um filho tão querido", relatou.

O carnavalesco da Mocidade da Praia, Robson Goulart, avaliou o desfile como positivo. "Estamos muito satisfeitos com o desfile. Foi alegre, contagiante, passamos a mensagem que queríamos", afirmou.

A agremiação completou o desfile com 54 minutos e 53 segundos, sete segundos a menos do que o tempo limite para se apresentar, de 55 minutos.

História da agremiação

Fundada no final dos anos 1940, a Mocidade da Praia surgiu de uma batucada de moradores dos bairros Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia do Suá, Gurigica, Morro da Garrafa e Jesus de Nazareth. O grupo, que inicialmente conquistou diversos concursos na Capital, formalizou-se como escola de samba em 1972.

A agremiação possui dois títulos no Grupo Especial e dois nos Grupos de Acesso:

1981 - Grupo Especial: Enredo “O mar, suas belezas e magias”

1984 - Grupo Especial: Enredo “Cacau, manjar dos deuses. De Montezuma a Nice”

1988 - Grupo de Acesso A: Enredo “E agora, José?”

2019 - Grupo de Acesso B: Enredo “Reza a lenda, surge à noite. Tem sonhos e delírios no ar!”

No carnaval de 2024, com o enredo “Mangue: A Origem da Vida”, a Mocidade da Praia alcançou 177,70 pontos, ficando em segundo lugar no Grupo A. Neste ano, a escola volta a ser uma das grandes atrações da sexta-feira.

Samba enredo

Ôôôô... é nessa toada que eu vou

Cantando samba no barco do amor

Mocidade ecoa seus encantos

Viva Alex do Espírito Santo!



Em 23 de abril nasce mais um guerreiro

Vem de São Jorge sua força e devoção

Num quarto de vinil, o sonho mais perfeito

As notas musicais te levam

Um combatente pelas ruas da cidade

Juventude à procura de uma luz na escuridão

Bate tambor no mundo afora

O Rockcongo é mistura desse chão



Joga a rede no mar, tem água de benzer

Olhando estrelas do céu

Valeu a pena encontrar você

No gingado da casaca

A guitarra dá o tom

Para Deus abençoar

Eu canto ao som da congada

Patrimônio dessa terra

E orgulho capixaba



É "Dia D" ver nossa raiz

A vitória da cultura está aqui

Aonde você for, eu vou pela vida inteira

Compartilhando sonhos

Quando bate a lembrança, eu me apego à sereia

Contemplando a paixão, boto os meus pés na areia

És artista imortal, sua história não se apaga

Aos amigos, gratidão pela linda caminhada

Da ilha, a galera te chama e te abraça

Ficha técnica