Com Gretchen e show de acrobacias, Independente de Eucalipto exalta Linhares

Com Gretchen de rainha, Independente de Eucalipto homenageou Linhares Crédito: Fernando Madeira

Quarta escola a desfilar pelo Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória , na madrugada deste sábado (22), a Independentes de Eucalipto apresentou no Sambão do Povo os motivos que fazem com que Linhares seja apelidada de "Cidade das Águas". Com o enredo "Vem da cidade das águas a delícia mundial (Linhares, a terra do cacau)", a azul e branco decidiu contar a história da cidade do Norte do Espírito Santo a partir das lagoas, praias e dos rios que o município abriga.

O sinal verde foi dado às 02h03 e às 02h59 a escola encerrou o cortejo – ao todo, a agremiação levou 56 minutos e 51 segundos para cruzar a avenida, extrapolando o tempo máximo de 55 minutos.

Já na comissão de frente, a escola apresentou um balé das águas que fazem parte da cidade. Um dos diferenciais foi o show de acrobacias, ideia do coreógrafo Ricardo Carvalho, que uniu dançarinos e cheerleaders na equipe. A cada salto, o público da arquibancada vibrava. "Sempre gostei de muita acrobacia, de fazer muita presepada. (...) Aproveitei o que eles sabiam e incorporei na minha coreografia", destacou.

"Eu brinquei antes de entrar que estava com mais medo de empurrar o carro do que de fazer as acrobacias (risos). Eu, particularmente, estou acostumado a fazer esses elementos. Essa dinâmica de movimentação foi complexa, mas acho que a gente conseguiu tirar de letra", completou Lucas Klabund, um dos componentes da comissão.

Ao todo, o território de Linhares abriga 69 lagoas. A mais famosa delas, a Juparanã, foi retratada no desfile pelas passistas. Os encantos do mar ficaram por conta das baianas. Como forma de mostrar o desenvolvimento da cidade nos últimos anos, as produções de café, mamão e cacau – relevantes para a economia e cultura local – também foram retratadas em alas da agremiação, além da indústria de petróleo.

Com Gretchen de rainha, Independente de Eucalipto homenageia Linhares

Rainha do rebolado e da bateria

Um dos pontos altos do desfile foi a presença da Rainha do Rebolado, Gretchen. À frente da Cadenciada de Maruípe, a artista fez uma dupla estreia – foi a primeira vez que ocupou o posto de Rainha de Bateria e que participou do Carnaval de Vitória.

Com roupa de maquinista e tênis nos pés, Gretchen se entregou ao momento e fez questão de cantar a plenos pulmões, como se fosse natural de Linhares. "A partir do momento que eu fui convidada, tenho a responsabilidade de defender a escola, tem que ser de coração", disse em entrevista à reportagem de A Gazeta.

A ex-dançarina ainda compartilhou a esperança de fazer a agremiação conquistar o título de campeã do Grupo de Acesso A "Sem explicação. É uma emoção, uma responsabilidade. Eu tenho certeza que fiz tudo o que eu podia para que fôssemos para o Grupo Especial", destacou.

Linharense, a miss Espírito Santo Ana Carolina Ceolin também desfilou pela primeira vez no Sambão do Povo. A estreia foi em posição de destaque da segunda alegoria, "Paris se lambuzou-se". "Não esperava. Foi um mix de emoção. Apesar de não estar acostumada com a avenida, eu amo o Carnaval", compartilhou.

História da agremiação

A Independente de Eucalipto surgiu na cena do carnaval capixaba em 1984, quando ainda era um bloco. Já em 1987, como escola, foi campeã do 3º grupo, logo na inauguração do Sambão do Povo. Após alguns anos sem participar do carnaval capixaba, a Eucalipto voltou a disputar o carnaval em 2018.

No carnaval de 2024, a Independente de Eucalipto conquistou 176,70 pontos. A escola homenageou Baixo Guandu, contando a história da cidade desde sua colonização no final do século XVIII até o início do século XIX, com destaque para o desenvolvimento econômico, a religiosidade e o agroturismo.

Samba enredo

Vem provar meu chocolate, amor

Paris se lambuzou, provou e gostou

O “cacau é show” é internacional

Chegou Linhares, com a Independente nesse carnaval



Terra encantada… abençoada pelo Criador

Quanta beleza na alvorada

Paraíso de esplendor

Verde que celebra a natureza

O mais lindo de todos litorais

Mar azul que espelha essa grandeza

Praia de nudismo, alto astral

“Cidade das Águas”

Minha guardiã

Tem saúva de palma pra Juparanã

Num céu de aquarela a minha devoção

Em Nossa Senhora da Conceição



Mergulhar no Rio Doce

É um banho de história

A raiz do nosso povo

Vale ouro, é de glória

Na coragem do caboclo

Ô valei-me Deus…

A fé não falha pra salvar os filhos teus

Na lida dos ancestrais

Floresceu cafezais, paixão brasileira!

Um oceano que traz o petróleo e gás

Vou rompendo barreiras…

Voar pro futuro amanhecer

Na cultura e lazer, cheio de esperança

É mais um gol de placa, bateu no coração

De azul e branco eu grito: é campeão

Ficha Técnica