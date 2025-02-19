Uma embarcação do Sistema Aquaviário vai operar em horário especial na sexta-feira (21) e no sábado (22) para atender os foliões que vão para o Carnaval de Vitória. Entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, na Capital, o funcionamento será 24 horas. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (19) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.
A proposta é oferecer alternativa às pessoas que quiserem se deslocar para o Sambão do Povo sem a necessidade de transitar de carro até a região onde ocorrem os desfiles das escolas.
Conforme informações do governo do Estado, a operação foi planejada para estimular a utilização do transporte coletivo. A linha 402 do aquaviário terá viagens extras ao longo de toda a noite. Do estacionamento da Praça do Papa sairá um ônibus da linha expressa especial de carnaval, que seguirá direto para a Rodoviária de Vitória, nas proximidades do Sambão do Povo.
Esse ônibus realizará embarque e desembarque exclusivamente nos pontos estabelecidos – Praça do Papa e Rodoviária – e seguirá o valor padrão do Sistema Transcol, de R$ 4,90. O pagamento pode ser feito com o Cartão GV ou pelo aplicativo KIM.
Aquaviário vai funcionar 24 horas durante o Carnaval de Vitória
Horário Aquaviário Linha 402 - Prainha x Praça do Papa
- Saídas da Prainha: 20h; 20h40; 21h20; 22h; 22h40; 23h20; 00h20; 01h20; 02h20; 03h20; 04h20; 05h20; 06h e 06h40
- Saídas da Praça do Papa: 20h20; 21h; 21h40; 22h20; 23h; 00h; 01; 02h; 03h; 04h; 05h; 05h40; 06h20 e 07h.
- Intervalo entre viagens: aproximadamente 40 minutos
Linha Expressa - Praça do Papa x Rodoviária de Vitória
- Saídas da Praça do Papa: 20h20; 21h; 21h40; 22h20; 23h; 00h; 01h10; 02h10; 03h10; 04h10; 04h50; 05h30 e 06h10
- Saídas da Rodoviária: 20h45; 21h25; 22h05; 22h45; 23h25; 00h25; 01h30; 02h30; 03h30; 04h30; 05h10; 05h50 e 06h30
- Intervalo entre viagens: aproximadamente 40 minutos
Mais cedo, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passeiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) havia anunciado uma programação especial dos ônibus do Sistema Transcol, também para atender os foliões. Confira aqui.