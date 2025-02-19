Carnaval de Vitória: o abre-alas dos desfiles no Brasil

O carnaval brasileiro é um dos eventos culturais mais expressivos do mundo. Seu impacto econômico vai muito além das festividades. No Espírito Santo, o carnaval tem uma particularidade marcante: é nesse Estado que a festa começa, com os desfiles das escolas de samba capixabas ocorrendo um fim de semana antes dos grandes eventos de São Paulo e Rio de Janeiro.

Essa foi uma estratégia pensada lá atrás pelo então prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas que retomou, ainda na Avenida Jerônimo Monteiro, os desfiles das escolas de samba em 1998, com uma semana de antecedência daqueles eventos.

Em 2001, a gestão Luiz Paulo reinaugurou o nosso Sambão do Povo, que passou a ser palco de desfiles que foram se especializando ano após ano, com alas, carros alegóricos, camarotes e bancada de jurados. Lá se vão 25 anos contínuos de desfiles de escolas de samba no nosso Sambão do Povo. Nosso desfile de carnaval se transformou em um espetáculo nacional!

Também faziam parte dessa ação visionária o apoio às escolas de samba por parte da prefeitura e a estruturação da Liga Capixaba de Escolas de Samba (LICES) em 2001. Essa denominação mudou para Liga Espírito-santense de Escolas de Samba (LIESES). Seguindo a formatação das ligas do Rio de Janeiro, em 2015 foi fundada a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE), a principal organização das escolas de samba capixabas, de acordo com as informações do portal Mapa Cultural ES.

O protagonismo das escolas de samba do ES fortalece o turismo, a cultura local e impulsiona a chamada economia criativa, um setor que vem ganhando cada vez mais relevância no contexto econômico global.

A capital capixaba é palco do primeiro grande desfile de escolas de samba do país, transformando-se em vitrine para a cultura carnavalesca e para o talento de artistas, artesãos e profissionais envolvidos na produção do evento.

Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

O Sambão do Povo recebe milhares de turistas e moradores, movimentando o setor hoteleiro, restaurantes e serviços diversos. Esse aspecto é fundamental para entender como o carnaval se insere na economia criativa.