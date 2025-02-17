Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Carnaval 2025: quando é feriado e como a data é calculada?
Mundo

Carnaval 2025: quando é feriado e como a data é calculada?

Feriado de Carnaval, que varia todos os anos, pode virar uma data fixa, se depender do Vaticano.

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 13:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 fev 2025 às 13:44
Imagem BBC Brasil
Data do Carnaval pode virar fixa, se depender do Papa Francisco Crédito: Ricardo Moraes/Reuters
O feriado de Carnaval de 2025 está se aproximando e, embora fevereiro seja lembrado como o mês da folia, neste ano a festa cairá em março.
Mas se depender do Vaticano, o feriado passará a cair sempre no mesmo dia do ano.
Em janeiro, o papa Francisco afirmou que a igreja está pronta para alterar seu calendário litúrgico e determinar uma data fixa para a Páscoa.
E, se a Páscoa tiver uma data fixa, o Carnaval também terá.

Qual é a data do Carnaval?

A data do Carnaval é móvel (ou seja, não há um dia fixo como é o caso do Natal ou Ano Novo) e é sempre definida em relação à Páscoa.
A terça-feira do Carnaval ocorre 46 ou 47 dias (se o ano for bissexto) antes do domingo de Páscoa.
Já a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera no hemisfério norte, ou do outono, no caso do hemisfério sul (leia mais abaixo).
Assim, neste ano de 2025, o domingo de Páscoa será no dia 20 de abril. E o Carnaval, 46 dias antes: 4 de março.
Apesar de a data ter servido para emenda de feriado em muitos anos, oficialmente, o Carnaval é considerado apenas um dia, a terça-feira.

Carnaval é feriado?

O Rio de Janeiro é o único Estado onde o Carnaval é de fato um feriado todos os anos, tendo uma lei específica que determina a terça-feira de Carnaval como um dia de folga.
Os municípios também podem ter leis próprias que classificam como feriado o Carnaval na cidade.
É o caso de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Belo Horizonte (somente para o comércio), em Minas Gerais, e cerca de outras 100 cidades, a maioria localizada no interior dos Estados.
Nos demais locais, a data é considerada ponto facultativo, ou seja, funcionários públicos recebem folga, mas no setor privado cabe a cada empresa decidir se o dia deve ser de trabalho ou não.
É o caso da cidade de São Paulo, por exemplo, onde a Prefeitura anunciou que os dias 3 e 4 de março, assim como a quarta-feira de Cinzas (5/3) até às 12h, são pontos facultativos.
Independentemente disso, as empresas que assim desejam podem continuar considerando a terça-feira de Carnaval como um dia de folga. Outros tipos de acordo também podem ser feitos.
A empresa tem a opção, por exemplo, de oferecer a folga na terça-feira, mas exigir que o trabalhador compense as horas não trabalhadas em outros dias.

De onde surgiu o cálculo para a data da Páscoa?

A Páscoa cristã tem relação com Páscoa judaica (o Pesach), cuja data é calculada com base nos ciclos astronômicos.
Segundo a tradição cristã, a festa marca o dia da ressurreição de Cristo, em um domingo. Já para a tradição judaica, a data marca a fuga dos judeus do Egito, liderados por Moisés.
Durante um tempo, cristãos celebravam a festa na mesma data do Pesach. Até que alguns grupos passaram a celebrar a Páscoa no domingo após o Pesach, tornando celebração em datas diferentes para uns e outros.
Convencionou-se então que a Páscoa seria celebrada no domingo após a primeira lua cheia da primavera, guiando-se pela data do equinócio.
Foi a partir do Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., que ficou estabelecido que todos os cristãos deveriam celebrar a Páscoa em uma data separada do Pesach.
O concílio convocado pelo imperador Constantino foi uma tentativa de unificar as normas e a tradição cristã, que havia sido feita religião oficial do Império Romano em 312 d.C..
Ainda assim, até hoje, as tradições ortodoxas continuaram a celebrar a Páscoa em datas diferentes das tradições ocidentais ou romanas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados