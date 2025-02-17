As comemorações do carnaval movimentam a economia do Espírito Santo Crédito: Pixabay

Impulsionado pelo crescimento do turismo e pela ampliação de oferta de eventos e atividades ligadas ao entretenimento, o feriado do carnaval deve aquecer a economia capixaba, com previsão de alta de R$ 5 milhões no faturamento em relação a 2024, chegando a movimentar R$ 190,5 milhões no Espírito Santo . A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e representa um crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior.

O cenário positivo reforça a importância do carnaval para diversos setores da economia, especialmente para os segmentos de hotelaria, alimentação, transporte, lazer e cultura, todos impulsionados pelo aumento da movimentação turística e a busca por novas experiências carnavalescas, de acordo com levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo).

O estudo da entidade aponta que o setor de alimentação se destaca como um dos principais beneficiados pelo carnaval, devido ao alto consumo de refeições rápidas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e pela maior movimentação em bares e restaurantes. Além disso, a tendência de praticidade no consumo fortalece a demanda por alimentos prontos e drinques enlatados, beneficiando supermercados, lojas de conveniência e serviços de delivery.

O transporte de passageiros também sai ganhando com a maior circulação de foliões, impulsionada tanto pelos deslocamentos urbanos para blocos e eventos quanto pelo fluxo de turistas vindo ou indo para outras regiões.

Your browser does not support the audio element. Carnaval deve movimentar R$ 190 milhões no ES, estima Fecomércio

Além do aumento no uso de aplicativos de mobilidade e na demanda por passagens de ônibus e voos, o Connect Fecomércio-ES aponta que há um crescimento nos deslocamentos intermunicipais, com foliões saindo de cidades como Vitória em direção a Guarapari, Conceição da Barra e outros polos carnavalescos. A hospedagem acompanha essa expansão, com aumento na ocupação de hotéis, pousadas e aluguel de imóveis para temporada.

De acordo com a coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, destinos tradicionais como Vitória, Guarapari e Guriri, em São Mateus, continuam sendo os mais procurados, mas há também um crescimento na busca por estadias em regiões serranas, indicando uma diversificação no perfil dos turistas.

"A procura por hospedagens em áreas menos movimentadas reflete uma parcela do público que prioriza opções alternativas ao carnaval tradicional, aproveitando a data para turismo de descanso" Ana Carolina Júlio - Coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio

No setor de lazer e cultura, o crescimento do faturamento pode estar associado à valorização das experiências oferecidas durante o carnaval, avalia a entidade. O fortalecimento dos blocos de rua, desfiles das escolas de samba e eventos privados impulsionam a venda de ingressos e pacotes exclusivos, além de movimentar artistas, organizadores e prestadores de serviços.

Outros setores como o comércio de fantasias, acessórios, cosméticos e vestuário acompanham a alta demanda dos foliões, que se preparam para os eventos.

“O crescimento previsto para o faturamento em 2025 confirma a importância do carnaval para a economia capixaba e reforça a necessidade de estratégias voltadas para atender às necessidades do público”, ressaltou Ana Carolina Júlio.