Plataforma de comércio eletrônico da Shein Crédito: Shein/Divulgação

Em crescimento, as vendas provenientes do mercado nacional já representam 60% da movimentação da chinesa Shein no Brasil. Com 30 mil vendedores locais, a plataforma está em expansão no Brasil e vai chegar ao Espírito Santo em 2025, bem como no Distrito Federal e em outros três Estados: Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A plataforma tem mais de 50 milhões de consumidores no país e funciona como vitrine para pequenos e médios negócios nacionais. Atualmente, 75% dos produtos disponíveis no marketplace da Shein são produzidos localmente e 85% dos itens de vestuário feminino, masculino e calçados já são fabricados no Brasil.

Segundo a Shein, ao chegar em uma nova região, a empresa abre sua plataforma para que vendedores daquela localidade se cadastrem em seu marketplace e amplia sua malha logística no Estado.

"O crescimento expressivo do nosso marketplace reforça o compromisso da Shein com o Brasil. Seguimos avançando para consolidar nossa presença local e alcançar nossa meta de ter 85% das vendas provenientes do mercado nacional até o final de 2026", destaca Felipe Feistler, country manager da Shein no Brasil.

Your browser does not support the audio element. ES entra no mapa de expansão de vendas nacionais da Shein no Brasil

Além da expansão geográfica, a Shein ampliará seu portfólio de categorias em 2025. Hoje, o marketplace conta com mais de 20 categorias, com destaque para roupas, calçados e artigos para casa (Home & Living). Neste ano, a plataforma incluirá duas novas frentes: livros e alimentos, expandindo ainda mais as oportunidades para os vendedores locais.



Em 2024, a Shein começou o projeto de expansão do marketplace no Brasil, para aumentar a variedade de produtos e apoiar vendedores locais. Ao longo do ano passado, além de São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.