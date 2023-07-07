Marketplace, e-commerce e app: varejista fortalece presença on-line

Uma das 45 unidades da Sipolatti: tradição e referência Crédito: Divulgação

Construir uma relação com o cliente é fundamental para manter uma marca relevante ao longo de sua trajetória. Em especial, porque é por meio dessa conexão com o consumidor que é alcançada a credibilidade da empresa, um ativo inestimável que garante ao negócio posição de referência e protagonismo, independentemente do mercado onde atua.

Com mais de 60 anos de história, a Sipolatti é um case de sucesso do Espírito Santo, justamente por focar a boa gestão de entrega dos serviços.

A varejista, mais uma vez, atesta essa liderança, conquistando o primeiro lugar nas categorias “Loja de Eletrodomésticos” e “Loja de Móveis” no Recall de Marcas A Gazeta.

De acordo com a gerente de Marketing da empresa, Tathy Farias, o cuidado e o carinho pelos processos desenvolvidos são prioridades desde o primeiro dia de portas abertas, isto é, desde a inauguração da primeira loja, em Paul, Vila Velha, há 63 anos, empreendida por Aristides Sipolatti, em um trabalho ao lado da esposa, Zuleica, e dos quatro filhos, Anderson, Fábio, Cláudio e Paulo Sipolatti.

Atualmente, a rede já soma 45 unidades físicas no Espírito Santo e na Bahia, mais de 1.300 colaboradores, uma estrutura de e-commerce, uma sede administrativa e um centro de distribuição com mais de 17 mil m².

Para os próximos meses, o planejamento inclui o fortalecimento ainda mais expressivo no mercado digital, por meio de marketplace, e-commerce e lançamento de aplicativos para equipe de vendas e clientes, e a expansão para os outros Estados.

Centro de Distribuição é braço logístico da empresa Crédito: Divulgação

“A ‘Sipo’ vai muito além de uma empresa, somos uma família. Uma marca capixaba que está sempre pensando em inovação e mudanças a fim de oferecer a melhor entrega para os nossos serviços”, pontua Tathy Farias.

Memorável 7 a 7

Entre as campanhas de sucesso, a gerente de Marketing relembra a clássica “7 a 7 Sipolatti” e afirma que esse é um bom exemplo de como a marca procura se manter inventiva para o público em geral.

E não para por aí. Tathy Farias cita também como casos bem-sucedidos o Liquida Sipolatti, promovido dentro da praça de eventos de um shopping, e a Mega Loja, que durante 30 dias, em mais de 10 mil m² de um estacionamento, trouxe uma ampla variedade de produtos, marcas, inovações, lançamentos, degustações e entretenimento para os públicos infantil e adulto. Os vários ambientes disponíveis proporcionaram ao consumidor “a melhor experiência de compra”, reforça a gestora.

"Buscamos estar sempre presentes e fortalecer nosso nome da mídia por meio dessas ações. Na ‘Trocou, Levou’, por exemplo, recolhemos o produto velho do consumidor e damos um desconto na compra de um novo. Há também sorteio de prêmios no aniversário da loja. Queremos estar perto dos nossos clientes, acompanhá-los no mobile e atingir todos os pontos de contato." Tathy Farias - Gerente de Marketing da Sipolatti

Tathy Farias relembra as campanhas da Sipolatti que caíram no gosto do público Crédito: Divulgação

A representante da rede capixaba atribui o reconhecimento à boa gestão empresarial, qualidade investida já no treinamento de equipes.