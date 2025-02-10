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Tarifa Social

Mais de 220 mil famílias do ES podem ter conta de luz mais barata; saiba como

Levantamento aponta número de usuários que podem se cadastrar na faixa que concede desconto de até 65% na fatura de energia elétrica

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 16:22

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 fev 2025 às 16:22
Conta de luz, energia elétrica, iluminação
Cerca de 226 mil famílias se enquadram nos critérios da Tarifa Social de Energia Elétrica no Estado Crédito: Divulgação
Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito a receber até 65% de desconto na conta de energia elétrica. Mas, no Espírito Santo, um levantamento apontou que mais de 220 mil famílias podem reduzir o valor da conta, mas não utilizam o benefício.  
Segundo a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, cerca de 226 mil famílias se enquadram nos critérios da Tarifa Social de Energia Elétrica, mas não usufruem do benefício porque não estão cadastradas. Apenas na Grande Vitória, mais de 100 mil usuários têm direito à conta de luz mais barata, porém ainda realizaram o cadastro para ter acesso ao desconto na tarifa.
Para ser incluído na Tarifa Social de Energia Elétrica, o cliente deve atender a algum dos critérios estabelecidos pelo governo federal. Entre eles, é possuir o NIS (Número de Identificação Social) ativo e atualizado no CadÚnico, ter renda familiar per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 759) e, no caso de idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, estar com o número do BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) atualizado.
Mais de 220 mil famílias do ES podem ter conta de luz mais barata; saiba como
Atualmente, mais de 290 mil famílias já utilizam a Tarifa Social no Estado. Em 2024, por exemplo, foram incluídos 93 mil clientes na lista de beneficiários.

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“Seguimos atuando diariamente para ampliar o número de capixabas com acesso a esse benefício, seja pelos canais de atendimento, agências e ações nas comunidades”, reforça Adilson Herzog, gestor da EDP. Para se ter uma noção, apenas na Grande Vitória, mais de 100 mil usuários têm direito ao benefício e ainda não se cadastraram.
Municípios com usuários que podem pagar conta de luz mais barata
  • Serra: 29.869
  • Cariacica: 26.459
  • Vila Velha: 20.336
  • Vitória: 18.777
  • São Mateus: 10.336
  • Cachoeiro de Itapemirim: 10.006
  • Guarapari: 6.315
  • Itapemirim: 5.836
  • Viana: 5.812
  • Linhares: 5.643
Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica
  • Famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 759);
  • Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);
  • Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico;
  • Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos (R$ 4.554), que tenham no domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo.
Faixas de desconto
  • Até 30kWh/mês: 65% de desconto
  • De 31 a 100 kWh/mês: 40%
  • De 101 a 220 kWh/mês: 10%
Os clientes que desejarem fazer a atualização cadastral, por conta do número da instalação elétrica da residência não estar vinculado à pessoa inscrita no CadÚnico, podem realizar o atendimento pelo portal da EDP (www.edp.com.br/tarifasocial), pelo WhatsApp (27) 99772-2549 ou através do 0800 721 0707, informando o número da instalação e os dados referente ao CadÚnico.
Com a validação das informações, o desconto já é aplicado a partir da fatura seguinte. Vale lembrar que, para o recebimento do benefício, não é obrigatório o membro familiar ser o titular da conta de energia. Basta apenas informar o vínculo com o imóvel.

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