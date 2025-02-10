Café: marcas precisam registrar produtos no Ministério da Agricultura Crédito: Shutterstock

Segundo maior produtor de café do Brasil, o Espírito Santo também tem ganhado destaque no país, com vários produtos de origem capixaba conquistando prêmios . A ampla produção também se reflete no número de marcas comercializadas no Estado. Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), são 245 marcas capixabas de café; o problema é que apenas 45 delas estão regularizadas.

Dessa forma, com o registro de apenas 18% das marcas de cafés capixabas, o governo vai intensificar a fiscalização no comércio e em supermercados. Na última terça-feira (4), inclusive, representantes do Mapa tiveram uma reunião com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) para garantir que as redes de supermercados não aceitem produtos não regularizados.

No encontro também foi discutida uma parceria com os supermercados com o objetivo de sensibilizar produtores e torrefadores de café sobre a importância da regularização para atestar a qualidade do produto.

Your browser does not support the audio element. Com só 18% de cafés com registro no ES, governo vai intensificar fiscalização

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, explica que, para o café ser vendido, é preciso ter registro no órgão federal. Só que com a portaria 570/22 passaram a ser considerados novos critérios, além do registro para a qualidade do café.

Entre as novas exigências está o limite de até 1% de corpo estranho no café, sendo ainda da própria produção, como folha. Outros critérios avaliados pelo órgão estão os cuidados sanitários na produção. E ainda informações sobre o tipo do grão, se o café é conilon ou arábica.

Ele conta que o Mapa se comprometeu em enviar mensalmente a lista atualizada de cafés capixabas regularizados para a Acaps, com a possibilidade de fornecer posteriormente também os nacionais.

"Nossa preocupação é que o Estado do Espírito Santo despontou na produção do café, estando conhecido no mundo todo e clandestinidade pode atrapalhar o bom nome do Espírito Santo" Guilherme Gomes de Souza - Superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Espírito Santo

A fiscalização

Segundo Gomes de Souza, o Mapa tem um papel crucial em toda a cadeia produtiva do café, fiscalizando desde a produção de mudas nos viveiros até a habilitação para a exportação do grão.

O superintendente do Mapa detalha como é o trabalho de avaliação das amostras recolhidas pelo órgão. Elas vão para laboratório passar por testes que verificam se o produto está dentro do padrão. Se não estiver, o Mapa recolhe o lote, destrói o produto e faz as autuações. Primeiro é feita uma notificação, depois é multa e pode até suspender a operação.

“O Espírito Santo é conhecido não apenas pela produtividade, mas também pela qualidade do seu café. E para reduzir fraudes e a clandestinidade, precisamos garantir o registro das marcas comercializadas no Estado", afirmou.

O primeiro passo para a regularização é o registro junto ao Mapa, um processo simples e eletrônico, realizado por meio do sistema SIPEAGRO/MAPA, sem custos e com deferimento automático.