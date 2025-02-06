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Crescimento

Espírito Santo registra recorde de abertura de empresas em 2025

Em janeiro, foram registradas na Junta Comercial do Estado (Jucees) 2.320 novas empresas, 630 a mais que no primeiro mês de 2024

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 16:38

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 fev 2025 às 16:38
IBGE detalha dados de abertura e fechamento de empresas em todo o país
Abertura de empresas: aumento de 37% em relação ao ano passado no Estado Crédito: Freepik
Depois de um 2024 aquecido com a entrada de mais empresas no mercado, o ano de 2025 já começou com crescimento recorde no número de abertura de empresas no Espírito Santo
Em janeiro, foram registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) 2.320 novas empresas. São 630 a mais do que no primeiro mês de 2024, o que representa um aumento de 37,27%. 
Entre as atividades econômicas que registraram maior quantidade de abertura de empresas em janeiro estão “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, com 230 aberturas, seguido de “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”, com 201, e “Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente”, com 165.

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Dentre as naturezas jurídicas, as Sociedades Empresariais Limitadas (Ltda.) representaram a maior fatia – 88,7% das aberturas em janeiro.
Já a respeito da localização dos novos negócios, Vitória aparece na frente como a cidade com mais registros na Junta Comercial, somando 482 novas empresas. Em segundo lugar, ficou Vila Velha, com 365, e, em terceiro, Serra, com 263 aberturas.
Espírito Santo registra recorde de abertura de empresas em 2025
Em 2024, a Junta Comercial contabilizou 24.020 novas empresas abertas, o que representou um aumento de 17,69% em relação a 2023. Os números incluem as constituições na junta, sem inclusão de MEIs. Nove meses registraram crescimento recorde se comparados aos da série histórica desde 2014. Novembro puxou a fila com 2.258 aberturas e 37,09% de aumento, seguido de abril, com 2.051 (35,9%), e fevereiro, com 1.778 (33,9%).

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