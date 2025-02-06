Espírito Santo registra recorde de abertura de empresas em 2025

Abertura de empresas: aumento de 37% em relação ao ano passado no Estado Crédito: Freepik

Depois de um 2024 aquecido com a entrada de mais empresas no mercado, o ano de 2025 já começou com crescimento recorde no número de abertura de empresas no Espírito Santo

Em janeiro, foram registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) 2.320 novas empresas. São 630 a mais do que no primeiro mês de 2024, o que representa um aumento de 37,27%.

Entre as atividades econômicas que registraram maior quantidade de abertura de empresas em janeiro estão “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, com 230 aberturas, seguido de “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”, com 201, e “Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente”, com 165.

Dentre as naturezas jurídicas, as Sociedades Empresariais Limitadas (Ltda.) representaram a maior fatia – 88,7% das aberturas em janeiro.

Já a respeito da localização dos novos negócios, Vitória aparece na frente como a cidade com mais registros na Junta Comercial, somando 482 novas empresas. Em segundo lugar, ficou Vila Velha, com 365, e, em terceiro, Serra, com 263 aberturas.

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