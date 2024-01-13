Espírito Santo bate recorde de abertura de empresas em 2023

O Espírito Santo bateu recorde na abertura de empresas em 2023. Foram 20.532 novos registros, o que representa um aumento de 5,21% em relação a 2022, que teve 19.514 processos de constituição. O número é o maior alcançado nos últimos dez anos e equivale a um média de 57 empresas abertas por dia no Estado.

As atividades que mais tiveram empresas abertas no último ano são a de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, que ficou em primeiro lugar, com 7.569 novos registros; de promoção de vendas, em segundo, com 6.891; e comércio varejista de bebidas, em terceiro, com 5.066.

Entre as principais razões para o aumento, segundo o presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, Paulo Alfonso Menegueli, estão a simplificação do sistema e a integração entre os órgãos envolvidos no processo de abertura. Mais de 8 mil empresas já foram beneficiadas pelo Decreto Estadual nº 5183-R, que, de 1.332 atividades incluídas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dispensou de autorização legal para funcionamento 620 delas.