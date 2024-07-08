ES bate recorde de abertura de empresas com setor de saúde na liderança

Espírito Santo bateu o recorde de abertura de empresas no primeiro semestre de 2024. Levantamento da Junta Comercial do Estado (Jucees) mostra que, de janeiro a junho, foram registradas 11.382 empresas, superando em 16,4% o mesmo período do último ano, quando foram registradas 9.780 aberturas.

Segundo a Jucees, essa é a melhor marca da série histórica, desde 2010. Em comparação a 2023, abril, fevereiro e janeiro deste ano registraram o maior percentual de crescimento, respectivamente. Enquanto janeiro registrou um aumento de 20,11%, fevereiro teve 33,9% a mais de constituições e abril contou com 35,9% a mais de empresas abertas.

Janeiro de 2023: 1.407 / janeiro de 2024: 1.690

Fevereiro de 2023: 1.328 / fevereiro de 2024: 1.778



Abril de 2023: 1.509 / abril de 2024: 2.051

Entre as empresas abertas em 2024, 1.822 são de Sociedade Empresária Limitada, número que equivale a 88,5% do total, seguida de 177 novos registros de empresário individual e 34 novas sociedades anônimas. O mês de junho ainda teve um aumento no número de Microempreendedores Individuais (MEI): foram 5.906 em 2024 em comparação a 5.727 em 2023.