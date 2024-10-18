Fechando a Semana de Inovação Capixaba, painel traz as tendências e oportunidades do live commerce

Samuel Negrão, Bianka Boldrini e Ronaldo Cruz participam de painel na InsightES 2024. Crédito: Arthur Moschen

O painel “Tendências de live commerce: inovação e oportunidades”, fechou com chave de ouro o terceiro e último dia da Semana de Inovação Capixaba. Com a casa cheia, o painel formado por nomes relevantes do mercado, como o CEO da LiveLink, Samuel Negrão, o gerente de Assinaturas e do Clube A Gazeta, Ronaldo Cruz, e a influenciadora digital Bianka Boldrini, abordou um assunto que todo muito gosta (e muito): compras online.

Um dos pontos centrais do bate-papo entre os convidados foi a importância do live commerce como uma modalidade de vendas ao vivo, que tem moldado o mercado digital, oferecendo uma experiência mais humanizada e interativa para os consumidores. Além disso, o crescimento expressivo do live commerce no Brasil e sua comparação com o mercado chinês, onde já é um aspecto consolidado, foram temas centrais da discussão.

Segundo Samuel Negrão, apesar de já ter uma forte adesão a esse modelo, o Brasil ainda está “engatinhando” nesse mercado em comparação à China, onde o live commerce já representa 20% de todas as vendas de e-commerce. Porém, Negrão foi enfático ao afirmar que o comportamento dos consumidores brasileiros, sempre atentos às redes sociais e interações digitais, coloca o país no caminho para explorar essa tendência nos próximos anos.

Rainha das lives

A influenciadora Bianka Boldrini, pioneira no país na realização de live de vendas, compartilhou sua experiência nesse mercado e reforçou que criar uma conexão emocional e divertida com o público durante a live, contribui significativamente para o engajamento e as vendas dos produtos.