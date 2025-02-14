Carteira de trabalho: houve crescimento do número de pessoas ocupadas formalmente no mercado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao longo de 2024, o Espírito Santo teve, em média, 86 mil pessoas desempregadas. Isso representa uma taxa de desocupação de 3,9% no Estado, a quarta menor do país. Já a população ocupada alcançou uma média de 2,102 milhões de pessoas durante o ano passado.

No indicador de desemprego, os números representam 36 mil pessoas a menos desocupadas do que no ano anterior. Quanto à ocupação, houve um aumento de 66 mil pessoas entre 2023 e 2024.

Os dados são da Pnad Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (14).

O rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhos, em 2024, foi de R$ 3.231 e o efetivo foi de R$ 3.332 (3,1% maior que o habitualmente recebido). No Espírito Santo, a taxa média de informalidade em 2023 foi de 38,6%, correspondendo a 811 mil ocupados informais.

Your browser does not support the audio element. Taxa de desocupação em 2024 foi de 3,9% no ES; quarta menor do país

Após a divulgação das informações, o governador Renato Casagrande afirmou que o dado apresentado pelo IBGE e analisado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) destaca como a economia capixaba tem crescido acima da média nacional, o que resulta em redução do desemprego e melhoria de qualidade de vida da população.

"Esse resultado demostra que as políticas públicas integradas do governo do Estado têm impulsionado o desenvolvimento econômico do ES", afirma.