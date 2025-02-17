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Café e pescados puxam recorde de exportações do agro do ES no início de 2025

Só no mês de janeiro, a movimentação dos produtos desse setor no Espírito Santo somou quase R$ 2 bilhões, alta de 63,9% em relação ao mesmo período de 2024

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 16:45

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 fev 2025 às 16:45
Café lidera exportações do agro do ES
Café lidera exportações do agro do ES Crédito: Freepik
Impulsionado pelo crescimento do valor em vendas ao exterior do café e de pescados, as exportações do agronegócio capixaba bateram recorde em janeiro deste ano, somando mais de US$ 320,9 milhões, o que chega a quase R$ 2 bilhões.
O valor obtido com as movimentações em apenas um mês superou todo o valor gerado com o comércio exterior do agro capixaba desde o início da série histórica para o mês de janeiro, segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).  O resultado representa um crescimento de 63,9%, em relação ao mesmo período de 2024 (US$ 195,8 milhões).
Mais de 220,6 mil toneladas de produtos do agro capixaba foram embarcadas para o exterior. O resultado do Espírito Santo foi superior ao do país que, no geral, teve queda de 5,3% no valor comercializado e 21,2% em volume. 
As maiores variações positivas no valor comercializado foram para café solúvel (+168,1%), pescados (+130,2%), café cru em grãos (+119,1%), álcool etílico (+40,7%), gengibre (+22,9%), mamão (+18,9%) e celulose (+0,7%).
Café e pescados puxam recorde de exportações do agro do ES no início de 2025
Em relação ao volume comercializado, houve variações positivas: pescados (+139,6%), café solúvel (+87,5%), álcool etílico (+48,1%), gengibre (+35,2%), café cru em grãos (+21,4%), mamão (+18,9%), carne de frango (+11,8%).

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“O ano de 2025 começou com um desempenho excelente para o agronegócio capixaba, que teve em janeiro um valor recorde. Superamos em 63,9% todo valor em janeiro do ano passado, que já era um recorde. As divisas somaram quase 2 bilhões de reais, devido aos preços internacionais estarem em alta para boa parte de nossos produtos, contando também com a alta do dólar. Esses fatores levaram a um aumento expressivo no valor comercializado pelo Espírito Santo. O café capixaba manteve o bom desempenho e ampliou os volumes e valores exportados, correspondendo agora por 63% de todos os produtos”, afirma o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.
Os três principais produtos da pauta das exportações do agronegócio capixaba — complexo cafeeiro, celulose e pimenta-do-reino — representaram 95% do valor total comercializado de janeiro a dezembro de 2024.
No primeiro mês do ano, os produtos capixabas foram enviados para 87 países. Os Estados Unidos se destacam como principal parceiro comercial, com 15% do valor comercializado, seguido pela China com 9%. Além disso, a participação relativa do agronegócio nas exportações totais do Espírito Santo de janeiro a dezembro foi de 35,7%. 

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