Café lidera exportações do agro do ES Crédito: Freepik

Impulsionado pelo crescimento do valor em vendas ao exterior do café e de pescados, as exportações do agronegócio capixaba bateram recorde em janeiro deste ano, somando mais de US$ 320,9 milhões, o que chega a quase R$ 2 bilhões.

O valor obtido com as movimentações em apenas um mês superou todo o valor gerado com o comércio exterior do agro capixaba desde o início da série histórica para o mês de janeiro, segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). O resultado representa um crescimento de 63,9%, em relação ao mesmo período de 2024 (US$ 195,8 milhões).

Mais de 220,6 mil toneladas de produtos do agro capixaba foram embarcadas para o exterior. O resultado do Espírito Santo foi superior ao do país que, no geral, teve queda de 5,3% no valor comercializado e 21,2% em volume.

As maiores variações positivas no valor comercializado foram para café solúvel (+168,1%), pescados (+130,2%), café cru em grãos (+119,1%), álcool etílico (+40,7%), gengibre (+22,9%), mamão (+18,9%) e celulose (+0,7%).

Your browser does not support the audio element. Café e pescados puxam recorde de exportações do agro do ES no início de 2025

Em relação ao volume comercializado, houve variações positivas: pescados (+139,6%), café solúvel (+87,5%), álcool etílico (+48,1%), gengibre (+35,2%), café cru em grãos (+21,4%), mamão (+18,9%), carne de frango (+11,8%).

“O ano de 2025 começou com um desempenho excelente para o agronegócio capixaba, que teve em janeiro um valor recorde. Superamos em 63,9% todo valor em janeiro do ano passado, que já era um recorde. As divisas somaram quase 2 bilhões de reais, devido aos preços internacionais estarem em alta para boa parte de nossos produtos, contando também com a alta do dólar. Esses fatores levaram a um aumento expressivo no valor comercializado pelo Espírito Santo. O café capixaba manteve o bom desempenho e ampliou os volumes e valores exportados, correspondendo agora por 63% de todos os produtos”, afirma o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Os três principais produtos da pauta das exportações do agronegócio capixaba — complexo cafeeiro, celulose e pimenta-do-reino — representaram 95% do valor total comercializado de janeiro a dezembro de 2024.