Com projeto bilionário no ES, petroleira aguarda Ibama para retirar 1° óleo

FPSO Frade, que vai ser conectada ao óleo retirado em Wahoo Crédito: Divulgação/PRIO

Segundo a empresa, o projeto já movimenta cerca de R$ 800 milhões na cadeia de suprimentos regional, e, ao longo de sua produção, o campo deve chegar a produzir até 40 mil barris de óleo por dia, gerando mais de R$ 3 bilhões de royalties para o Espírito Santo e a União.

A empresa – que completa 10 anos no mercado em 2025 e é especializada em campos maduros – produz 100 mil barris por dia nos ativos na Bacia de Campos e vai estrear suas operações no Estado.

No início de 2024, a previsão era retirar o primeiro óleo entre julho e setembro, meta agora que ficou para 2025. A empresa ainda aguarda as licenças para perfurações do Ibama, que sofreu atrasos principalmente por conta da paralisação dos servidores, ocorrida entre junho e julho do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Com projeto bilionário no ES, petroleira aguarda Ibama para retirar 1º óleo

Após o fim da greve dos servidores do Ibama, a Prio recebeu parecer técnico do órgão ambiental aprovando a revisão do Rima (Relatório de Impacto Ambiental) do sistema de desenvolvimento da produção de Wahoo. Mas, para iniciar de fato o projeto, ainda faltam as licenças para perfuração de poços e produção.

O cronograma da petroleira é fazer a primeira retirada de petróleo oito meses após receber o aval final do órgão ambiental. Mesmo assim, outros equipamentos para a operação que obtiveram sinal verde já estão sendo instalados.

"Enquanto isso, a empresa segue com os preparativos no FPSO de Frade, garantindo a adequação da infraestrutura para receber a nova produção, além de garantir a segurança dos equipamentos já mobilizados, produzidos e essenciais para a operação", informou a Prio.

Um exemplo disso é o tie-back, que é uma tecnologia desenvolvida pela empresa para interligar operações de campos próximos por meio de dutos submarinos.

O óleo retirado em Wahoo será levado por duto até o FPSO Valente/Frade, localizado a uma distância de 35 quilômetros. A unidade autônoma de produção de petróleo opera atualmente 55 mil barris ao dia e vai escoar também a produção desse campo.

Etapas no Ibama

Segundo o Ibama, o próximo passo no processo de licenciamento de produção é a publicação do edital de abertura de prazo para solicitação de audiências públicas. Também está em curso a análise das revisões apresentas para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

"Para a atividade de perfuração marítima no campo de Wahoo, seguem em análise as complementações apresentadas pela operadora no âmbito do requerimento de Licença de Operação. O prazo de análise final depende da adequação das informações apresentadas pela empresa, mas todo o material protocolado já encontra-se em avaliação pela equipe técnica do Ibama", informa o órgão.

A tecnologia

Campo de Wahoo, no litoral sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRIO

“Uma das vantagens do tie-back é a redução das emissões de carbono, porque não é necessário ter um navio ou plataforma fixa instalada emitindo e consumindo combustível. O tie-back também foi a solução encontrada para viabilizar a exploração na acumulação marginal, com eficiência operacional para continuar sendo rentável. Se tivesse que colocar a plataforma em operação, talvez não ficasse de pé”, afirma Francisco Bulhões, head de Relações Institucionais da Prio.

Após o início das operações no Estado, a previsão da empresa é replicar o modelo em futuros investimentos.

Sobre a questão do Ibama, o representante da Prio explica que a empresa tem trabalhado no período da operação padrão para esclarecer todas as questões técnicas para que a licença saia o mais rápido possível.

E a empresa já tem preparado a operação para quando a perfuração for permitida, inclusive com a construção do tie-back.