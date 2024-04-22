ES deve receber investimentos de R$ 37 bilhões em 12 projetos de petróleo e gás

Até 2028, 12 negócios no setor de petróleo e gás vão movimentar cerca de R$ 37 bilhões em investimentos no Espírito Santo. Os projetos envolvem empresas como Petrobras, Prio, BW Energy e Seacrest Petróleo.
Um dos destaques é o Parque das Baleias, que vai receber a instalação do navio-plataforma Maria Quitéria, no litoral Sul capixaba, primeira plataforma elétrica do Brasil prevista para começar a operar em 2025. Também chamam a atenção os trabalhos no campo de Wahoo, da Prio, o projeto de expansão da Seacrest nos polos Cricaré e Norte Capixaba, o projeto da BW Energy de revitalização do campo de Golfinho e Camarupim.
O levantamento dos negócios foi apresentado nesta segunda-feira (22), no lançamento da sétima edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo, produzido pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O evento foi realizado no Palácio Anchieta, no centro de Vitória. O documento apresenta dados e análises do setor e também estima o crescimento da produção de petróleo e gás até 2028.
Os investimentos previstos em 12 negócios de petróleo e gás
01
Prio
Localizado em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, o projeto de Wahoo contempla a perfuração de quatro poços produtores e dois injetores, assim como a conexão entre os poços e a FPSO de Frade. O projeto está em execução e tem valor estimado em R$ 4,5 bilhões.
02
Petrobras
Investimentos em exploração e produção, com destaque para o início da produção do FPSO Maria Quitéria. Além disso, a empresa investirá na área de refino, comercialização, gás e energia. As atividades englobam os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy e está estimado em R$ 25,1 bilhões.
03
Seacrest Petróleo
A empresa pretende investir na revitalização dos campos nos polos Cricaré e Norte Capixaba. As atividades envolvem os municípios de Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares e São Mateus e o investimento estimado é de R$ 2 bilhões.
04
Shell
A empresa está trabalhando em projeto de desenvolvimento e produção dos campos do litoral Sul do Espírito Santo, em cidades como Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Está em execução e tem valor de R$ 1 bilhão.
05
ES Gás
O Grupo Energisa investirá na expansão da distribuição de gás natural no Espírito Santo. Valor estimado de R$ 100 milhões.
06
Seacrest, Imetame e EnP Ecossistemas
O consórcio formado pelas empresas arrematou dois blocos de exploração de petróleo e gás na Bacia do Espírito Santo (ES-T-399 e ES-T-528) e prevê investimento de R$ 2,1 milhões.
07
3R Petroleum e DBO Energia
Projeto em execução nos municípios de Aracruz e Linhares, prevê investimento nas áreas do Polo Peroá, Polo Cangoá e o bloco BM-ES-21 (descoberta de Malombe), todos na bacia do Espírito Santo. Ainda sem valor previsto.
08
BW Energy
A empresa prevê investimentos nas operações dos polos Golfinho e Camarupim, na Bacia do Espírito Santo, englobando os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. O investimento previsto é de R$ 4 bilhões.
09
Imetame
Investimento previsto de R$ 150 milhões para expandir a produção de óleo e gás onshore no campo Rio Ipiranga, em Linhares. Na capacidade máxima do campo, a produção deve totalizar 2,5 mil barris de petróleo e 40 mil m³ de gás por dia.
10
Prysmian Group
Expansão da capacidade de produção da fábrica de Vila Velha, dedicada à fabricação de umbilicais. Previsão de investimento de R$ 50 milhões.
11
Elysian
A empresa arrematou 10 blocos terrestres na Oferta Permanente e vai atuar nas cidade de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. E o valor do investimento é de R$ 16 milhões.
12
Capixaba Energia (joint venture entre Imetame e EnP Energy Platform)
Operação dos campos terrestres do Polo Lagoa Parda e investimentos para o desenvolvimento das descobertas dos blocos ES-T-441 e ES-T-487, em Linhares. Ainda sem investimento previsto.