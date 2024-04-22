ES deve receber investimentos de R$ 37 bilhões em 12 projetos de petróleo e gás

01

Prio

R$ 4,5 bilhões. Localizado em Presidente Kennedy , Litoral Sul do Espírito Santo, o projeto de Wahoo contempla a perfuração de quatro poços produtores e dois injetores, assim como a conexão entre os poços e a FPSO de Frade. O projeto está em execução e tem valor estimado em

02

Petrobras

Investimentos em exploração e produção, com destaque para o início da produção do FPSO Maria Quitéria. Além disso, a empresa investirá na área de refino, comercialização, gás e energia. As atividades englobam os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy e está estimado em R$ 25,1 bilhões.

03

Seacrest Petróleo

A empresa pretende investir na revitalização dos campos nos polos Cricaré e Norte Capixaba. As atividades envolvem os municípios de Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares e São Mateus e o investimento estimado é de R$ 2 bilhões.

04

Shell

A empresa está trabalhando em projeto de desenvolvimento e produção dos campos do litoral Sul do Espírito Santo, em cidades como Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Está em execução e tem valor de R$ 1 bilhão.

05

ES Gás

O Grupo Energisa investirá na expansão da distribuição de gás natural no Espírito Santo. Valor estimado de R$ 100 milhões.

06

Seacrest, Imetame e EnP Ecossistemas

O consórcio formado pelas empresas arrematou dois blocos de exploração de petróleo e gás na Bacia do Espírito Santo (ES-T-399 e ES-T-528) e prevê investimento de R$ 2,1 milhões.

07

3R Petroleum e DBO Energia

Projeto em execução nos municípios de Aracruz e Linhares, prevê investimento nas áreas do Polo Peroá, Polo Cangoá e o bloco BM-ES-21 (descoberta de Malombe), todos na bacia do Espírito Santo. Ainda sem valor previsto.

08

BW Energy

A empresa prevê investimentos nas operações dos polos Golfinho e Camarupim, na Bacia do Espírito Santo, englobando os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. O investimento previsto é de R$ 4 bilhões.

09

Imetame

Investimento previsto de R$ 150 milhões para expandir a produção de óleo e gás onshore no campo Rio Ipiranga, em Linhares. Na capacidade máxima do campo, a produção deve totalizar 2,5 mil barris de petróleo e 40 mil m³ de gás por dia.

10

Prysmian Group

Expansão da capacidade de produção da fábrica de Vila Velha, dedicada à fabricação de umbilicais. Previsão de investimento de R$ 50 milhões.

11

Elysian

A empresa arrematou 10 blocos terrestres na Oferta Permanente e vai atuar nas cidade de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. E o valor do investimento é de R$ 16 milhões.

12

Capixaba Energia (joint venture entre Imetame e EnP Energy Platform)