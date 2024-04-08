Petroleira norueguesa firma parceria para perfurar poços no ES

Polo Cricaré, em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Seacrest/Divulgação

A Seacrest Petróleo se prepara para ampliar a produção no Espírito Santo por meio de uma parceria de serviços de plataforma de perfuração com a PetroRecôncavo. O objetivo da empresa norueguesa, anunciado nesta segunda-feira (8), é reforçar até o final de abril o programa de perfuração de 300 poços em terra no Estado, considerado o maior no modelo onshore brasileiro.

Por meio da parceria, caberá à PetroRecôncavo mobilizar uma plataforma e um extenso conjunto de serviços de perfuração para que a Seacrest acelere os trabalhos nos polos petrolíferos do Norte do Estado.

A Seacrest Petróleo detém campos de petróleo e gás no Espírito Santo. Os ativos estão no Polo Cricaré, adquirido em dezembro de 2021, dentro do programa de desinvestimentos da Petrobras, e no adjacente Polo Norte Capixaba, adquirido em abril de 2023 também da estatal.

No Polo Cricaré, a empresa tem 26 campos onshore – outros cinco estão no Norte Capixaba. Além disso, a Seacrest possui o Terminal Norte Capixaba, que oferece acesso direto aos mercados doméstico e internacional.

Os campos têm volumes estimados de petróleo e gás de 1,2 bilhão de barris de equivalentes de petróleo e reservas 2P certificadas de 140 milhões de barris de equivalentes de petróleo.

"Temos o prazer de anunciar a aceleração do nosso programa de perfuração de 300 poços com a PetroRecôncavo. A parceria nos dá acesso a uma plataforma de perfuração de alta qualidade apoiada por uma organização experiente com histórico de desempenho de perfuração líder, que podemos incorporar em nossas próprias operações", anunciou o presidente do Comitê Executivo da Seacrest Petróleo, Scott Aitken, em comunicado à Bolsa de Oslo, na Noruega.

José Firmo, CEO da PetroRecôncavo, destacou a importância da parceria com a Seacrest. “Este contrato representa uma oportunidade para a PetroRecôncavo otimizar a capacidade instalada de sua frota e serviços de sondas de perfuração, representando também um movimento estratégico para criar um ecossistema de cooperação e parcerias com outros operadores onshore brasileiros”, disse.