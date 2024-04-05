Nova plataforma da Petrobras passa por batismo antes de viagem ao ES

Navio-plataforma Maria Quitéria passa por cerimônia de batismo na China Crédito: Yinson/Divulgação

Previsto para iniciar as atividades em 2025 no litoral Sul do Espírito Santo, o navio-plataforma da Petrobras que está sendo construído em um estaleiro na China passou na quarta-feira (3) por uma cerimônia oficial de batismo.

A FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo) foi oficialmente batizada de Maria Quitéria em cerimônia realizada no estaleiro da Cosco Shipping Heavy Industry, que fica em Shanghai, na China.

Agora, o navio-plataforma se prepara para deixar a China em direção ao Espírito Santo. Segundo a Yinson Production, grupo asiático contratado pela Petrobras para afretamento e prestação de serviços na plataforma, a partida para o Brasil será neste segundo trimestre, ou seja, até junho.

A FPSO está sendo construída pela Yinson e será implantada no campo de Jubarte como parte do Projeto Integrado Parque das Baleias, na porção capixaba da bacia de Campos, sob um contrato de arrendamento e operação de 22,5 anos.

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O navio-plataforma vai ter capacidade de produzir 100 mil barris de petróleo por dia. A plataforma será a primeira da Petrobras do tipo elétrica com ciclo combinado de geração de energia da companhia, que vai resultar em menor emissão de gases do efeito estufa. Por isso, a produção do petróleo a partir dessa plataforma será mais verde, produto considerado premium

A cerimônia de batismo da embarcação contou com a presença do CEO da Yinson, Flemming Grønnegaard, do gerente de projeto para o FPSO Maria Quitéria, Noel Denton, do gerente de contrato da Petrobras, Tiago Pace Estefen, do gerente geral da Cosco Shipping Heavy Industry, Jiang Jijiang entre outras autoridades.

A Yinson Production recebeu o projeto FPSO Maria Quitéria da Petrobras em novembro de 2021 e os trabalhos de conversão começaram em 25 de janeiro de 2022. De acordo com a empresa, o projeto vem progredindo conforme o cronograma, com todos os módulos da parte superior a bordo e integrados, e comissionamento em andamento.

"A FPSO Maria Quitéria incorpora tecnologias de ponta para reduzir emissões e aumentar a eficiência, estabelecendo novos padrões. Essas tecnologias, juntamente com nossa capacidade de concluir o ativo no prazo, estão demonstrando mais uma vez nossas capacidades de design inovador e excelência na execução de projetos. Estamos comprometidos em alcançar o primeiro óleo dentro do prazo e contribuir para o cenário energético do Brasil", disse o CEO da Yinson, Flemming Grønnegaard.